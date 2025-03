Zum Bürgerball hatte die Narrenzunft Mühringen in den Gemeindesaal eingeladen, dies unter dem Motto „Fasnet von Mühringern für Mühringer“ und als weiterer Titel „Welcome zu fabulous Las Vegas“.

Zu Beginn des närrischen Abends unterhielten die „Notenverbieger“ mit mehreren Stücken. Die Moderation dieses Abends übernahmen Katja Müller und Roland Beuter.

Was ist so alles passiert in Mühringen? Als Büttel hatte Florian Ranft allerhand zu erzählen.

Volkers Auto springt nicht mehr an, also fort in die Werkstatt. Dort findet das Diagnosegerät keinen Fehler. Das Auto springt wieder an, bleibt aber auf dem Weg nach Bittelbronn wieder stehen – der Grund ist schnell gefunden, kein Benzin mehr im Tank. Und der Büttel meint „I hann an Tipp, ond der isch guat. S läuft besser, wenn ma tanka duat“.

Michi will ihr Auto vor dem Frost schützen und holt eine Decke aus dem Auto, um die Frontscheibe abzudecken. Als sie morgens nach ihrem Auto schaut, stellt sie fest, dass die Frontscheibe vereist und es im Auto sehr kalt und nass ist. Sie hatte vergessen die Heckklappe zuzumachen.

Hexe „in Ausbildung“

Danny will statt Schantle Hexe werden. Beim Umzug vergisst er, dass er jetzt eine Hexe ist, und geht im Schantlegang em Umzug mit. „Der Danny isch halt genau genomma als Hexe no et ganz angekomma“, so der „Hexacheffe“.

Ein weiterer Programmpunkt drehte sich um eine Pokerrunde mit bekannten Personen, die in der „Weltgeschichte“ mitmischen wollen. Was wird gesetzt? Trump: Ich setze Grönland und den Panamakanal. Scheich: Ich setze die olympischen Winterspiele 2034. Xi: Ich setze Taiwan. Putin: Ich setze Kiew – nein die gesamte Ukraine … und Georgien dazu. Am Ende hat der mitspielende Narr gewonnen, und das mit Herz. Er gibt folgende Weisheit zum Besten: Man sieht nur mit dem Herzen gut.

Zum Schluss Zauberei

Eine Zaubershow schloss sich an. Ein Höhepunkt waren zwei Auftritte, in denen zwei altbekannte Künstler dargestellt wurden: Elvis Presley und Celine Dion.

Zwischen den einzelnen Programmpunkten gab es immer wieder Schunkelrunden mit bekannten närrischen Liedern.