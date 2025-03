Seit Donnerstag sind auch in Hörschwag die hohen Tage angebrochen. Wir haben die Bilder.

Los ging’s am Schmotzige mit einem Besuch des Kindergartens und der Schülerbefreiung der Grundschule in Stetten u. H., bevor um 11 Uhr das Rathaus gestürmt wurde. Abends lud die Hörschwager Zunft zu einem Fackelumzug inklusive Hexentaufe ein.

Dazu mussten die Neulinge unter anderem Bachwasser aus der Lauchert schöpfen, Bachwasser mit verschiedenen Zutaten – beispielsweise Zahnpasta, Sauerkraut, Essig, Knoblauch, trinken – einen Spruch aufsagen, der sich auf Spältles Gucker reimt und über brennendes Stroh springen.

Am Fasnetsfreitag stellten Kinder- und Jugendshowtanzgruppen aus Melchingen, Hettingen-Inneringen, Ringingen, Salmendingen, Stetten und Winterlingen-Benzingen ihr Können unter Beweis. Für das Finale standen alle Gruppen zusammen auf der Bühne.

Am Abend folgte der Bürgerball, zu dem die Vorsitzende Annika Heinzelmann die Narren zunächst mit den Worten „Endlich isch as heit wieder soweit, am Fasnetsamsdeg isch z’Heschwog wie jedes Johr Bürgerballzeit“ begrüßte. Es folgte unter anderem der Tanz der Spältles-Gucker Minigarde mit dem Motto: „Beachparty“, der Showtanz der ehemaligen Garde mit dem Thema Feuerwehr und die Männershowtanzgruppe mit ihrem Motto „Gemeinsam durch 15 Jahre – Manchmal einen Schritt voraus, meistens einen Schritt daneben“.