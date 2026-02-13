Bürgerball in der Halle: Rötenberg hebt ab und steht Kopf

Der Rötenberger Bürgerball bot über rund vier Stunden hinweg ein spannendes und humorvolles Programm.
Zu Beginn des Abends übernahm Hexenzunft-Vorsitzender Kaan Scheerer, nach einem Zwiegespräch mit Bürgermeister Michael Lehrer, für die närrischen Tage die Schlüsselgewalt über die Ortsverwaltung Rötenbergs. Weil Michael Lehrer den Schilderungen nach so schusselig war seinen Schlüssel beim Schneeschippen mit der Schneefräse fallen gelassen zu haben, bestand der Schlüssel aus vielen kleinen Einzelteilen und befand sich in einem Glas.