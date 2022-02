3 Bürgermeister Hermann Acker hat die Schantlewurst geschnappt. Foto: Wagner

Oberndorf - Die Stimmung war prächtig, und als um 19.11 Uhr die kleine Besetzung der Stadtkapelle den Elferrat in die gute Stube Oberndorfs geleitete, stiegen die Temperaturen schlagartig an. Das lebende Bild auf der Bühne sorgte bei manchem für feuchte Augen der Rührung, und beim anschließenden Brezelsegen kamen die Gäste der Narrenzunft das erste Mal so richtig in Bewegung.

Das hielt übrigens den ganzen Abend über an. In den Programmpausen tanzten und schunkelten die bunt und ideenreich gewandeten Ballbesucher nach der Stimmungsmusik der Stadtkapelle und vom Plattenteller. Dies nicht nur, um sich warm zu halten, man spürte, dass die Menschen die Stimmung und den Charme der Veranstaltung nach einjähriger Pause genossen.

Urgestein der Fasnet

Zunftmeister Marco Pfisterer begrüßte die Gäste und kündigte mit Jörg Rinker ein Urgestein der Oberndorfer Fasnet als ersten Programmpunkt an. Er sei aus den Bürgerbällen der letzten 20 Jahre nicht wegzudenken, sagte Pfisterer, und so lag es nahe diese zwei Jahrzehnte Revue passieren zu lassen.

Rinker präsentierte zusammen mit Simon Messner seine Fasnetshits. Er eröffnete seinen Vortrag mit dem Jahr 2004, als die Oberndorfer Brauerei zu Grabe getragen wurde. Er erinnerte an das vorzügliche Getränk, dessen Qualität und Süffigkeit von anderen Brauereien wohl nie erreicht werde. Auch die ehemalige Fleischkäsmeile in der Oberstadt und deren langsames Aussterben war ein Thema dem Rinker mit dem Fleischkäswecken-Blues gedachte. Auch mit seinen Hits "I han an Schantle em Regal" und "O Schantle hilf mir doch" weckte Rinker Erinnerungen an frühere Bürgerbälle.

Ein gern gesehener Gast auf den Bürgerbällen ist seit Jahren die Garde der Beffendorfer Hagen-Henker-Zunft. Manch einer bedauerte die jungen Damen angesichts der herrschenden Temperaturen. Die zeigten sich allerdings davon unbeeindruckt und heizten dem Publikum mit ihrem Gardetanz kräftig ein.

Ein Gatte für Mummelina

Zurück ins Jahr 1254 und auf die Burg Waseneck entführte der Elferrat die Zuschauer bei seinem mit Spannung erwarteten Auftritt. Graf Christian und seine Gemahlin Carlotta waren gekommen, um für ihre hübsche Tochter Mummelina einen geeigneten Gatten zu finden. Dies gestaltete sich allerdings äußerst schwierig, wollte Mummelina doch weder die stolzen Ritter die umsie gekämpft hatten, noch einen der beiden Feuerschlucker zum Gemahl nehmen.

Auch der Minnesänger Frank vom Teich entsprach nicht ihren Vorstellungen. "Was soll ich mit einem Mann des Äppelwois", verkündete sie. "I brauch an Ma, der Schwarzwurst isst ond Moschd saufd". Letztendlich verkündete die Prinzessin, dass sie lieber einen Frosch küssen würde als einen der vorgeschlagenen Freier zum Gatten zu nehmen.

Der Frosch stieg prompt aus dem Brunnen, wurde von der holden Prinzessin geküsst und verwandelte sich in einen wunderbaren Oberndorfer Schantle.

Stadtkapelle unterhält

Mummelina hatte mit diesem Bild von einem Schantle ihren Traummann gefunden, und Graf Christian und seine Gemahlin Carlotta konnten endlich die Hochzeit ihrer Tochter verkünden.

Das närrische Volk auf dem Schumarkt jubelte und dankte dem Elferrat mit langanhaltendem Beifall nicht nur für eine tolle Aufführung, sondern auch für die Organisation eines überaus gelungenen Open-Air-Bürgerballs. Die Stadtkapelle unterhielt die Gäste noch. Die die SVO sorgte weiterhin für das leibliche Wohl der närrischen Gäste.