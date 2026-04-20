Bürgeraktion in Albstadt: Feiner Kies für mehr Barrierefreiheit im Uhlandsgarten

Freiwillige Helfer haben den Uhlandsgarten in Tailfingen im Rahmen einer Bürgeraktion barriereärmer gemacht und so die Aufenthaltsqualität aufgewertet.
Mit Schaufeln, Rechen und Rüttler wurde am vergangenen Freitag und Samstag der Tailfinger Uhlandsgarten um ein weiteres Stück besucherfreundlicher gestaltet. Aufgerufen zu der Bürgeraktion hatten der Kulturverein Tal-Gang-Art und die Nabu-Gruppe Albstadt. Unterstützung bei der Organisation und Koordination erhielten die Vereine vom Stadtplanungsamt um dessen Leiter Axel Mayer, der am Freitag selbst mit anpackte.