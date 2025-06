Infoabend in Mehrzweckhalle: So möchten die Müllener Bürger den Gemeinschaftsraum künftig nutzen

Beim Infoabend im Anschluss an die Ortschaftsratssitzung in Müllen wurde über einen bürgernahen Gemeinschaftsraum debattiert.

Die Sanierungskosten beim Umbau der Mehrzweckhalle betragen 830 000 Euro, darüber informierte Bauamtsleiter Peter Winkels bei der Sitzung in der Müllener Halle. Der Betrag sei im Haushalt für 2025 bereitgestellt worden. Geplant seien Sanierungsarbeiten an der Decke, Boden und am Dach, getrennte Zugänge für die verschiedenen Räume, eine Überdachung vor dem Eingang und der Anbau eines Stuhllagers.

Es habe bereits ein Auftaktgespräch mit dem Architekten stattgefunden die Arbeiten am Dach sollen zeitnah dieses Jahr beginnen, berichtete Winkels. Man gehe in die Planung der Bauabschnitte und sei dabei von den Gewerken abhängig. Das Bauverfahren könne schneller durchgeführt werden, da keine europaweite Ausschreibung notwendig sei, dies müsse man erst ab einem Volumen von 1,2 Millionen Euro, so der Bauamtsleiter. Die Koordination mit den Vereinen sei wichtig, da die Halle während der Umbauarbeiten nicht mehr nutzbar sei.

Nach der öffentlichen Sitzung veranstaltete der Ortschaftsrat zusammen mit dem Prozessbegleiter Alexander Hölsch der Gesellschaft „SPES“ einen Bürgerabend. Die Beratung werde vom Land vollständig gefördert, stellte Winkels zu Beginn klar. Über die Unterstützung sei er dankbar.

Vorstellung von Modellen aus anderen Orten

Hauptthema war die Nutzung des sogenannten vierten Raums – dem Gemeinschaftsraum neben dem großen Hauptraum. Das Ziel sei nicht, ein Nutzungskonzept zu erstellen, stattdessen sollen die ersten Schritte gemacht werden, betonte der stellvertretende Ortsvorsteher Flemming Lapp (FWV). „Das bürgerschaftliche Engagement steht im Vordergrund“, leitete Hölsch den Diskussionsabend ein. Dabei müssen Fragen bezüglich der Nutzung, Finanzierung und der Trägerschaft beantwortet werden. Um die Möglichkeiten zu veranschaulichen, präsentierte er Modelle aus anderen Orten, etwa die Bildung eines Arbeitskreises in Willendorf (Niederösterreich) oder die Belebung eines Rathauses in Lenzkirch bei Freiburg durch Spieletreffs oder einen Wochenmarkt.

Neben Diskussionen fanden auch Gruppenarbeiten statt

In den folgenden Diskussionen kamen viele Fragen auf. Ein Bürger erkundigte sich, ob man den Sportlerraum und den Gemeinschaftsraum nicht tauschen könne. Auch die Platzierung der Tischtennisplatten müsse überdacht werden. Es sei ein offener Prozess, es „liegt an Ihnen, wie die Räume genutzt werden“, erwiderte Winkels. Ob bewegliche Wände eine Option seien, wollte ein andere Bürger wissen. Dies sei geprüft und verworfen worden, so die Auskunft der Verwaltung.

Hölsch nahm nach der Diskussion im Plenum die Frage nach einer spezifischen Nutzung sowie einer Vereinsgründung als Anlass, kleine Gruppen zu bilden zum Besprechen der Themen. Nach fünfzehn Minuten ergab das Stimmungsbild ein mehrheitliches Ja für einen bürgernahen Gemeinschaftsraum.

Eine Vereinsgründung wurde abgelehnt, ein Bürger stellte sich eine Vereinsgemeinschaft vor, die die Verantwortung tragen soll. Ein Mitbürger merkte kritisch an, dass meistens diejenigen sich engagieren, die bereits in einem Verein seien. Die Verantwortung sollte der jeweilige Vereins am Tag der Nutzung tragen, merkt eine andere Person an. Zudem soll der Gemeinschaftsraum „losgelöst von den Vereinsaktivitäten sein“, wünscht sich eine Bürgerin. Er solle für alle gedacht sein, etwa als Wochenmarkt oder als Nachmittagstreffen mit Kaffee und Kuchen.

Weitere Bürgerabende im Juli und September

Es sei Flexibilität gefragt, Ansprechpartner müssen festgelegt werden, fasste Hölsch die Diskussion zusammen. Das Engagement sollte zudem „breiter aufgestellt sein“. Weitere Bürgerabende seien im Juli und September geplant.

Beratung durch „SPES“

Der Verein „SPES“ (Studiengesellschaft für Projekte zur Erneuerung der Strukturen) aus Freiburg entwickelt Zukunftsmodelle für die Sicherung der Lebensqualität im ländlichen Raum und begleitet Gemeinden bei deren Umsetzung. Er sei in ganz Baden-Württemberg unterwegs, erklärt Hölsch. Die Begleitung erfolge mehrstufig.