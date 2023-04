Das steckt hinter dem Maibaum-Verbot in Höfen

2 In diesem Jahr wird es in Höfen keinen Maibaum geben. (Symbolfoto) Foto: © Radames – stock.adobe.com

Bei den Bauarbeiten des Kreisverkehrs in der Höfener Ortsmitte wurde die Bodenhülse beschädigt. Weil sich die Alternativ-Lösung als nicht sicher genug herausgestellt hat, muss der beliebte Brauch für dieses Jahr abgesagt werden. Das sorgt für Ärger.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











„In Höfen gärt es richtig!“ Mit diesen Worten beginnt die E-Mail eines Höfener Bürgers an unsere Redaktion. Eines der Themen, das die Höfener allem Anschein nach derzeit bewegt ist, dass die Gemeinde in diesem Jahr darauf verzichten will, einen Maibaum aufzustellen.