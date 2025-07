1 Wegen des Riesenandrangs wird die Bürgerfragestunde kurzerhand in den größeren Bartók-Saal verlegt. Foto: Denise Kley Hunderte aufgebrachte Bürger kamen zur Ratssitzung. Sie fordern ein sofortiges Ende der Straßensperrungen in Donaueschingen. OB Erik Pauly stellt sich der Kritik.







Es war eine Gemeinderatssitzung, die wohl in die Annalen Donaueschingens eingeht: Am Dienstag, 8. Juli, kochen die Emotionen hoch. Stein des Anstoßes? Die derzeitigen Sperrungen und Umleitungen in der Innenstadt anlässlich der Eventreihe Donauquellsommer, welche an drei Plätzen der Innenstadt stattfindet.