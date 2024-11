Kriminalpolizei in Boll gesichtet

1 Die Präsenz von Kripo-Beamten sorgt für Unruhe im Oberndorfer Stadtteil Boll. (Symbolfoto) Foto: dpa/Marijan Murat

Die Boller machen sich nach einer Sichtung von Kriminalpolizei-Beamten im Ort große Sorgen. Was ist dort passiert? Wir fragen bei der Polizei nach.









Was hat sich in Boll zugetragen, das die Kriminalpolizei auf den Plan rief? Das fragen sich die Boller offenbar und wenden sich hilfesuchend an unsere Redaktion.