Oberndorf - Am 1. Dezember eröffnet ein besonderer Wanderweg. An 24 Stationen erwartet neugierige Wanderer eine kleine Adventsüberraschung. Doch der Wanderweg ist mehr als das – er zeigt, was möglich ist, wenn Bürger gemeinsam an einem Strang ziehen.

Günter Hübner, ein äußerst aktiver "Bürger für Bürger", kreierte die Idee, die Grünkappen griffen diese sogleich auf, und unter Hübners Regie ging es daran, möglichst viele Oberndorfer Kinder und Erwachsene für ein aktives Mitmachen zu begeistern.

Überwältigende Resonanz

Mit ihrem Aufruf rannten die "Bürger für Bürger" bei den Oberndorfern offene Türen ein. Die Resonanz war überwältigend: Kindergärten und Schulen sowie zahlreiche Bürger meldeten sich und so entstand der "erste Oberndorfer Adventskalender-Wanderweg mit 24 Stationen und 24 Türle".

Hinter jedem Türle findet der Wanderer eine liebevoll gestaltete Beschreibung der jeweiligen Station. Dabei erfährt man auch, wer die Station gestaltet und seiner Kreativität freien Lauf gelassen hat. Der Wanderweg wird am 1. Dezember um 14 Uhr am Startpunkt (rund 70 Meter nach dem Parkplatz im Eichwald) von den "Bürgern für Bürger" zusammen mit den Kindern und Erwachsenen, die an der Gestaltung mitwirken, eröffnet. Ab dann können sich Interessierte vom Parkplatz aufmachen zu einer ganz besonderen Tour durch eine Adventswelt voller liebevoll und einfallsreich gestalteter Kreationen.

Strecke führt durch den Wald

Die Anfahrt zum Adventskalender-Wanderweg erfolgt über den Stockbrunnen, am Stockbrunnen vorbei hoch bis zum Parkplatz im Eichwald. Vom Parkplatz aus erreicht man rechts abzweigend nach rund 70 Metern einen markanten Strommast aus Metall. Dort befindet sich der Startpunkt mit dem ersten Türle.

Die ausgeschilderte Strecke führt weiter durch den Wald. Bei der fünften Station, dem Patchwork-Weihnachtsbaum trifft die Tour auf einen breiten Weg, der über eine Haarnadelkurve nach rechts weiterführt bis zum Burggraben der Ruine Waseneck.

Himmel voller Sterne

Im Burggraben marschiert der Wanderer unter einem Himmel voller Sterne vorbei an einer von Schulklassen des Schulverbunds geschmückten Station. Nach dem Burggraben geht der Weg nach rechts weiter, bis er in die Lange Steige einmündet. Von dort führt die Wandertour weiter bis zur Höhe des Unteren Eichhofs. Dort biegt man rechts ab. Nach einer kurzen Strecke wartet bei der Baumgruppe mit dem Kreuz die 24. und letzte Station "Weihnachten" die Wanderer. Der Straße weiter folgend erreicht man kurz darauf den Ausgangspunkt. Bei schlechtem Wetter kann auf den Waldwegen Rutschgefahr bestehen – der Wanderweg wird auf eigene Gefahr begangen.

Die Besucher sind dazu eingeladen, sich in ein digitales Gästebuch einzutragen. Dazu kann der Adventskalender-Wanderer ein Foto, ein Selfie oder einen Text per E-Mail an adventsweg.oberndorf@gmail.com schicken.