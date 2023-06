Zu mehr als zehn Schmierereien sei es in der Nacht vor Fronleichnam in Ringsheim gekommen, berichtet Bürgermeister Pascal Weber auf Facebook. Leider ist diese Sachbeschädigung kein Einzelfall. Die Gemeinde denkt nun über Überwachung nach.

Der Ärger von Bürgermeister Pascal Weber über den Vandalismus ist groß. So kindisch die Schmierereien zum Teil auch auf den ersten Blick wirken, sie zu beseitigen bedeutet einen großen finanziellen Aufwand.

„Es ist großer Sachschaden entstanden“, macht der Bürgermeister deutlich. Betroffen waren unter anderem das Rathaus, der dortige Geldautomat, die Tagespflege, Rad Biehler, die Metzgerei Tischler und das neue Feuerwehrhaus.

Neben „harmlosen Motiven“ wie Strichen wurden auch Hakenkreuze gemalt.

Schmierereien sind kein Einzelfall

Das Bittere: Das Ganze ist kein Einzelfall „Diese Aktion reiht sich leider ein in eine Serie von Taten in den letzten Monaten“, so der Bürgermeister. Am neuen Jugendhäuschen habe der Bauhof bereits ein Hakenkreuz entfernen müssen. An der Grillhütte sei es vermehrt zu Schmiererein gekommen sowie zu zündeln und zu Scherben. „In den Weinbergen wurden Kunstwerke zerstört. Ortseingangstafeln wurden geklaut. Fast wöchentlich muss der Bauhof säckeweise Müll und Sperrmüll rund um das Dorf einsammeln und entsorgen. Vor dem Rathauseingang sind vermehrt Scherben, verklebter Kaugummi, Wachs und Vermüllung festzustellen“, zählt Weber auf.

Somit werde nun von Seiten der Gemeinde aus überlegt, wie künftig diese Bereiche besser geschützt werden können. Die Gemeinde sehe sich auch dazu gezwungen, zu überlegen, wie man diese Bereiche überwachen könne.

Auch das Rathaus wurde nicht verschont. Foto: Pascal Weber

Die Bürger werden gebeten, verstärkt aufmerksam zu sein und Beobachtungen der Gemeindeverwaltung oder dem Polizeiposten mitzuteilen.

Auch andere Orte haben seit der Corona-Zeit verstärkt mit Vandalismus zu kämpfen: In Wallburg, Ettenheimmünster und Münchweier werden immer wieder Beschädigungen an den Hütten beklagt.

In Friesenheim hatte man ebenfalls längere Zeit mit Vandalismus-Problemen zu kämpfen. Schmierereien, zerbrochene Fensterscheiben an den Sporthallen oder Zerstörung von öffentlichen Toilettenanlagen gehörten dazu. Die Unbekannten machen auch keinen Halt vor Gotteshäusern. Inzwischen habe es aber deutlich nachgelassen, sagte Bürgermeister Erik Weide kürzlich im Gespräch mit unserer Redaktion.

Empörung ist groß

In den sozialen Medien herrscht Unverständnis über die Schmierereien. „Hoffentlich findet man die Verursacher und kann sie zu Sozialstunden bewegen“, schreibt etwa eine Nutzerin. „Sozialstunden? Bei uns hätte es Backpfeifen gegeben“, wird eine andere deutlich.