Bürger sind gefragt: Haslachs Stadtarchivar ist auf der Suche nach alten Bildern

Haslachs Stadtarchivar Leon Pfaff nimmt im Rahmen eines neuen Projekts stadtgeschichtlich interessante Fotos sowie Dokumente in seine Bestände auf. Er und Bürgermeister Philipp Saar hoffen dabei auch auf die Mithilfe der Bürger.

Bürgermeister Philipp Saar war von der Projektidee des Stadtarchivars Leon Pfaff sofort begeistert. In mehreren Gesprächen diskutierte der Bürgermeister mit Pfaff sowie Kulturamtsleiter Martin Schwendemann ein neues Projekt. „Dokumentieren wir die jüngere und jüngste Haslacher Stadtgeschichte doch nicht nur aus unseren eigenen, öffentlichen Quellen, sondern erhalten wir auch geeignete private Fotos und Dokumente für die Nachwelt“, fasste Saar das einleitende Gespräch zum Projekt zusammen.

In den Beständen des Stadtarchivs befinden sich auch Sammlungen aller Art und verschiedenen Ursprungs und ein umfangreiches Fotoarchiv. Auf den Social Media-Seiten der Stadt werden jeden Donnerstag Fotos und Materialien aus der Stadtgeschichte gezeigt. Um diese Sammlungen auch um bislang noch nicht bekannte Bilder und Materialien zu erweitern, wendet sich Stadtarchivar Pfaff mit einer konkreten Anfrage an die Haslacher Bevölkerung.

Lesen Sie auch

„Wer hat in seinen Privatsammlungen, Omas Tagebüchern oder Opas Fotoalben noch Bilder aus Haslach, Bollenbach und Schnellingen? Und wer besitzt sonstige Materialien zur Haslacher Stadtgeschichte?“ Die Bandbreite ist groß. Von Plakaten über persönlichen oder politischen Schriftverkehr hin zu privaten Erinnerungen kann vieles relevant für Haslachs Stadtarchiv sein. Die Stadt habe Interesse daran, passende Materialien und Fotos in die Bestände des Stadtarchivs aufnehmen, um sie so auch für die Zukunft fachgerecht zu bewahren und nachfolgenden Generationen zur Verfügung zu stellen, beschreibt Pfaff.

Leon Pfaff bittet Haslacher Bürger um Mithilfe

Ansprechpartner für Unterstützer ist Leon Pfaff, zu erreichen über die Telefonnummer 07832/918219 oder pfaff@haslach.de. Der Stadtarchivar ist montags bis mittwochs von 8.30 Uhr bis 12 Uhr und zwischen 14 und 17 Uhr in der Regel gut erreichbar. Leon Pfaff möchte mit den Fotogebern gemeinsam besprechen, welche stadtgeschichtlich interessanten Materialien sich in Privatbesitz befinden können.

Welche Häuser, Straßenzüge oder Ereignisse auf Fotos abgebildet sind – und was mit den Dokumenten passieren soll. Das Stadtarchiv möchte geeignete Fotos darüber hinaus auch der Öffentlichkeit zugänglich machen, so zum Beispiel im wöchentlich erscheinenden, städtischen Mitteilungsblatt und auf den Social Media-Kanälen der Stadt. Wer seine fotografischen Erinnerungen behalten möchte, sie aber dennoch dem Stadtarchiv zur Nutzung zur Verfügung stellen möchte, kann sie dem Archiv auch als kurzzeitige Leihgaben zur Verfügung stellen.

Die Fotos werden in solchen Fällen digitalisiert und die Originale anschließend wieder an die jeweiligen leihgebenden Personen zurückgegeben. Die Stadt erhofft sich eine rege Unterstützung des neuen Projekts und verspricht sich davon einen weiteren Schritt zur Bewahrung neuerer Historie.

Der Stadtarchivar

Seit Januar 2024 ist Leon Pfaff (27) als Nachfolger Simon Schoos neuer Stadtarchivar von Hasach. Pfaff kommt aus Offenburg-Zell-Weierbach, legte sein Abitur am Offenburger Schillergymnasium ab und studierte im Anschluss Geschichte und Philosophie in Freiburg. 2023 schloss er sein Masterstudium erfolgreich ab. Er ist Mitglied im Heimat- und Geschichtsverein Zell-Weierbach und in der Freiwilligen Feuerwerhr aktiv mit dabei.