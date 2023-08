Die Halle, auf der der Großteil der Photovoltaik-Anlage in den kommenden Wochen entsteht, wurde erst vergangenes Jahr fertiggestellt. Karl-Heinz und Daniel Schaible, Geschäftsführer der Firma Holzbau Schaible GmbH, wollten das Dach nicht ungenutzt lassen.

„Beim Dach tut es nicht weh, das für PV-Anlagen zu nutzen – im Gegenteil sogar“, betont Daniel Schaible. Und sogar besser als landwirtschaftliche Flächen zu belegen. „Vielleicht können wir sogar ein Vorbild für andere Gewerbebetreiber sein, die noch keine PV-Anlagen haben.“

Auch deswegen sind Jörg Stahl und Alessandra Braun, Vorstandsmitglieder bei der BürgerEnergie Nordschwarzwald, den Schaibles dankbar, ins Boot geholt worden zu sein. Dieses Projekt ebne viele Wege für weitere Gespräche und neue Projekte der Genossenschaft, betont Stahl: „PV-Anlagen boomen derzeit einfach.“

Strom für rund 200 Zwei-Personen-Haushalte

Umso besser sei es da, wenn man sich als Bürger beteiligen könne. Und genau das ist die Idee hinter den Bürger-PV-Anlagen. Wer sich an der Genossenschaft beteiligt und Mitglied wird, profitiert auch von dem erneuerbaren Strom der PV-Anlagen. Insgesamt betreibt die BürgerEnergie Nordschwarzwald bis Ende des Jahres 20 PV-Anlagen mit einer Kapazität von insgesamt 1500 Kilowatt-Peak (kWp).

Beim neuen Projekt soll auf rund 2500 Quadratmetern Strom für rund 200 Zwei-Personen-Haushalte generiert werden. Die Anlage zur Volleinspeisung soll eine Kapazität von 521 kWp haben – außerdem hat die Firma Holzbau Schaible bereits eine Anlage für ihren Eigenbedarf mit 100 kWp installiert.

Die Firma legt viel Wert auf Nachhaltigkeit und Energieeffizienz. So wird mit dem Restholz, das bei der Produktion anfällt geheizt und seit 2005 hat das Unternehmen bereits eine PV-Anlage. Die Anlage für den Eigenbedarf der Firma Holzbau Schaible soll demnächst in Betrieb genommen werden. Allerdings vorerst nur mit dreiviertel der möglichen Leistung.

Um die gesamte Anlage zu nutzen und auch die neue Bürger-PV-Anlage, muss eine neue Transformatorenstation (Trafostation) her. Diese muss zwecks der Einspeisung der Anlage noch in diesem Jahr in Betrieb genommen werden, wie Philipp Katz, Geschäftsführer der Katz Elektrotechnik & Photovoltaik GmbH, erklärt. Seine Firma übernimmt die Installation der PV-Anlage. Erst wenn die Trafostation gebaut ist, kann die große PV-Anlage in Betrieb genommen werden und Strom ins Netz einspeisen.

Alessandra Braun und Jörg Stahl (beide BürgerEnergie Nordschwarzwald, von links) freuen sich mit Philipp Katz, Daniel, Karl-Heinz und Doris Schaible über das neue PV-Anlagen-Projekt. Foto: Menzler

Drei Ladestationen für die Öffentlichkeit

Neben der Anlage plant die BürgerEnergie Nordschwarzwald drei Ladestationen zu installieren. „Einerseits für den zukünftigen Elektrofuhrpark der Firma Schaible“, erläutert Jörg Stahl. „Andererseits für die Öffentlichkeit. Wer will, kann dann auch hier tanken.“