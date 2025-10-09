Bürger melden Sichtungen: Wird der Elch im Kinzigtal bald eingefangen?

Auch am Donnerstag blieb die Frage nach der Herkunft des Elchs in den Ortenauer Wäldern ungeklärt. Falls es die Möglichkeit gibt, soll das Tier eingefangen werden, heißt es vom Kreis.
Bei Maximilian Lang ist derzeit einiges los. Seit das Landratsamt die Sichtung eines Elchs im Bereich Oberharmersbach und Oberwolfach öffentlich gemacht hat, ist der Wildtierbeauftragter des Ortenaukreis im Dauereinsatz. So auch am Donnerstag. Er selbst hat den Elch zwar noch nicht zu Gesicht bekommen, sondern nur dessen Spuren und Hinterlassenschaften.