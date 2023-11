Strom in VS wird ab März billiger

Beim Strom können die SVS-Kunden ab März 2024 sparen.

Für einen Haushalt mit vier Personen und einem Jahresverbrauch von 3500 Kilowattstunden ergebe sich daraus eine jährliche Ersparnis von rund 170 Euro brutto.









In den vergangenen Monaten lag die Inflationsrate in Deutschland auf einem Rekordwert, die Hauptursache lag in den stark gestiegenen Energiepreisen. Auch die Stadtwerke Villingen-Schwenningen GmbH musste zu Jahresbeginn die Preise deutlich nach oben korrigieren und an die Veränderungen der Märkte anpassen.