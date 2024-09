Bürger können Mängel auf Spielplätzen melden: QR-Code am Spielplatz: So macht Trossingen seine Anlagen fit

QR-Code am Spielplatz: So macht Trossingen seine Anlagen fit

1 Auch am Spielplatz an der Kirchstraße verweist ein Schild auf die Möglichkeit einer Mängelmeldung per QR-Code. Foto: Cornelia Hellweg

Wer Schäden auf Spielplätzen der Stadt Trossingen bemerkt, kann dies jetzt bequem per Smartphone melden. Entsprechende Schilder mit QR-Codes hat der Bauhof angebracht. Wie es funktioniert und warum es so gemacht wird, erklärt die Stadtsprecherin.









Der Bauhof fährt die städtischen Spielplätze in Trossingen regelmäßig ab und sorgt für Abhilfe bei Schäden, schildert Pressesprecherin Sabine Felker-Henn die Arbeitsabläufe in diesem Bereich. „Früher haben sich die Leute bei Mängeln telefonisch gemeldet, heute posten sie das in den Sozialen Medien.“