„Helfen macht Freude“, sagt Heide Pick. Als Vorsitzende des Vereins „Bürger helfen Bürgern“ ist sie jemand, der das geradezu wissen muss. Deshalb weiß sie: „Helfen ist ansteckend.“ Der Bürgerverein startet nicht umsonst voller Zuversicht mit einem ganten Aktionspaket. Das Ziel: neue Mitglieder werben.

„Alle Generationen sind beim Bürgerverein richtig“

Bislang gehören dem Verein rund 640 Mitglieder an, davon engagieren sich 60 Personen als Helfer. Nun sucht der Bürgerverein Menschen mit Herz, die sich ebenfalls einbringen wollen, aber auch Hilfesuchende sind willkommen.

Wie Pick berichtet, will sich der Verein im Hinblick auf die Altersverteilung neu aufstellen. „Wir möchten da sein für alle Menschen“, sagt sie, auch für die jüngeren Mitbürger. Sie spricht in diesem Zusammenhang auch das Thema Einsamkeit an, das Menschen in jedem Alter betreffen kann. Pick: „Alle Generationen sind beim BhB richtig.“

Kreativteam entwickelt neue Ideen

Der Bürgerverein hat eigens ein Kreativteam gegründet, das unter der Leitung von Rudolf Buckenmaier zahlreiche nützliche Ideen entwickelt.

Eine davon ist schon sehr konkret: So werden die Mitglieder einen Stand beim Dorffest in Thanheim haben. Beim Rathaus Thanheim werden sie „ein Hingucker“ sein, verspricht Pick. Und sie kommen nicht mit leeren Händen: Wer an diesem Tag Vereinsmitglied wird, erhält ein T-Shirt. Außerdem informieren die Mitglieder über ihre Tätigkeit. Außerdem gibt es ein Glücksrad mit vielen schönen Preisen.

Von T-Shirt bis Flyer

Das Kreativteam hatte innerhalb weniger Wochen bereits viele Ideen in die Tat umgesetzt. Dazu gehört die Gestaltung eines neuen Flyers, die Anschaffungen für die Präsenz auf Dorffesten, der Kauf von T-Shirts mit dem Logo des Bürgervereins sowie die Überarbeitung der Internetseite.

Weitere Vorhaben sind im Gespräch, den Verein voranzubringen. Pick berichtet: „Eine Idee aus den Reihen des Vorstands würde vielen Freude machen, die Gründung eines BhB-Repair-Cafés.“ Erste Ideen sollen dazu gesammelt und die Umsetzbarkeit geprüft werden. Um Mitglieder und Helfer zu werben, soll auch das Miteinander mit anderen Vereinen intensiviert werden. Denkbar wäre, dass sich der Bürgerverein bei anderen Vereinen vorstellt und umgekehrt.

Im Gespräch ist eine Projektmitgliedschaft

Im Gespräch ist innerhalb des Vereins auch das Konzept einer Projektmitgliedschaft, bei der künftige Mitglieder eigens an der Realisierung bestimmter Ideen konkret mitwirken können. Denkbar wäre dabei auch das Engagement im Verein, speziell in Schul- oder Semesterferien. Auch soll der Bürgerverein in sozialen Medien sichtbarer werden.

Eins macht Heide Pick deutlich: „Wir wollen Gas geben für die gute Sache.“

Serie startet

Aufruf

Vorsitzende Heide Pick: „Wir wollen Dich! Werde Teil der großen BhB-Gemeinschaft.“ Der Verein trägt dazu bei, dass das Leben vieler Bürgerinnen und Bürger in der Gemeinde lebenswert ist. Pick: „Werde auch Du Teil dieser Gemeinschaft, um das Leben vor Ort attraktiver zu machen, um die Lebensqualität zu erhalten oder zu verbessern.“

Vorteile

Als Mitglied kann man viele neue Kontakte knüpfen, sich persönlich weiterentwickeln, die Freizeit sinnvoll gestalten, das Engagement bietet Spaß und man erhält ein kostenfreies Fahrsicherheitstraining.

Kontakt

Wer Mitglied werden oder weitere Infos haben möchte, ruft unter Telefon 0170 / 7977771 (Heide Pick). Zu empfehlen ist auch die Internetseite www.bhb-bisingen.de.

Serie

Welche Pläne hat der Bürgerverein? Welche Ziele verfolgt er? Was sind die aktuellen Aktionen? Darüber berichten wir in einer losen Serie.