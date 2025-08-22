Bürger helfen Bürgern: Bisinger Verein ist „mega aktiv“ für alle Generationen

Es ist Schwung im Verein Bürger helfen Bürgern: „Wir wollen Gas geben für die gute Sache“, sagt Vorsitzende Heide Pick. Das tut er, um neue Mitglieder zu werben.

Der Bürgerverein Bisingen nimmt die Zukunft im Visier. Nachdem die Mitglieder mit den Info-Ständen beim Thanheimer und Wessinger Dorffest zahlreiche neue Mitglieder geworben und deshalb viele T-Shirts mit Vereinslogo verteilten, wird die Reihe fortgesetzt. Und das schon bald, nämlich am letzten Wochenende der Sommerferien, Freitag und Samstag, 12. und 13. September, beim Festival „Umsonst & Draußen“. Vorsitzende Heide Pick dazu: „Das ist ein Signal, dass wir generationenübergreifend engagiert sind“ – und natürlich sind wieder alle Interessierten eingeladen, den Mitgliedsantrag zu signieren.

Mitglied im Kreisseniorenrat

Deshalb ist der Bürgerverein neuerdings auch Mitglied im Kreisseniorenrat Zollernalb. Heide Pick vertritt „Bürger helfen Bürgern“ in ihrer Funktion als Vorsitzende, und sie wird bei der Veranstaltung zum Weltseniorentag am 1. Oktober in Balingen präsent sein. Zum einen will sich der Bürgerverein damit über das Thema Teilhabe für Senioren informieren, zum anderen will er mithelfen, „Bedürfnisse, Ideen und Power“ der älteren Menschen in die Gesellschaft einzubringen. Diese Altersgruppe sei schließlich „auch mega aktiv“ (Pick).

660 Mitglieder hat der Verein

Mega aktiv sind derweil auch die Mitglieder von Bürger helfen Bürgern. Mit mehr als 660 Mitgliedern, 3900 jährlichen Hilfeleistungen und 3630 Helferstunden trägt der Verein Bürger helfen Bürgern dazu bei, dass das Leben vieler Bürgerinnen und Bürger lebenswert ist und bleibt.

Der Verein erreicht dieses Ziel aber nur, wenn er viele Mitglieder hat, die auch tatkräftig dabei seind. Die Vorteile der Mitgliedschaft? „Viele neue Kontakte, persönliche Weiterentwicklung, sinnvolle Freizeitgestaltung, berufliche Pluspunkte“, zählt Vorsitzende Heide Pick unter anderem auf.

Je mehr, desto besser

Aktuell hat der Bürgerverein rund 660 Mitglieder, doch es könnten noch mehr sein. Gefragt sind Mitbürger, die sich einbringen wollen aber ebenso auch solche, die einfach nur die gute Sache als förderndes Mitglied unterstützen möchten. Der Mitgliedsbeitrag liegt bei einem Euro pro Monat. Und wer sich darüber hinaus einbringen will, findet dazu Gelegenheit in vielseitigen Bereichen. „Mit Blick auf den ohnehin sehr geringen Mitgliedsbeitrag von zwölf Euro im Jahr denken wir dennoch auch an die Möglichkeit, das erste Jahr beitragsfrei anzubieten“, berichtet Heide Pick, die die Werbung neuer Mitglieder vorantreibt.

Viele verschiedene Dienste

Das ist auch notwendig, denn helfende Hände sind immer wieder gesucht. Zum Beispiel bei der Übernahme von Fahrdiensten zu einem Arzt und wieder zurück zum Wohnort. Darüber hinaus gibt es Begleitdienste zu Behörden oder zum Einkaufen; Einkaufsdienste für Menschen, die selbst nicht mehr einkaufen können; kurzzeitige Hilfe bei Grabpflegearbeiten; Hilfe beim Ausfüllen von Anträgen und Formularen oder auch bei Gartenarbeiten. Pick: „Unsere Gesellschaft und die Gemeinschaft leben vom Miteinander und davon, dass Menschen sich gemeinsam engagieren, sich gegenseitig helfen und unterstützen und füreinander da sind.“

Kreativteam gegründet

Neu gegründet hat der Verein nach der Hauptversammlung vom Mai dieses Jahres ein Kreativteam. Teamleiter ist Rudolf Buckenmaier, Gründer und Motor des Bürgervereins. Die Gruppe arbeitet aktuell an einer komplett neuen Präsenz des Vereins.

Der Verein arbeitet derzeit auch daran, im Netz sichtbarer zu sein. Dies soll das Informationsangebot über die ehrenamtlichen Tätigkeiten einem größeren Publikum zugänglich machen. Neben der Überarbeitung der Internetseite ist geplant, den Bürgerverein in der Social-Media-Welt sichtbarer zu machen.

Außerdem sollen die Hürden gesenkt werden, Mitglied zu werden: Bisher kann man dem Verein durch das Ausfüllen eines Papier-Formulars beitreten, künftig soll das digital auf der Internetseite möglich sein - und natürlich analog, zum Beispiel bei einem der Info-Stände.

„Werde Teil der großen BhB-Gemeinschaft“

Aufruf

Vorsitzende Heide Pick: „Wir wollen Dich! Werde Teil der großen BhB-Gemeinschaft.“ Der Verein trägt dazu bei, dass das Leben vieler Bürgerinnen und Bürger in der Gemeinde lebenswert ist. Pick: „Werde auch Du Teil dieser Gemeinschaft, um das Leben vor Ort attraktiver zu machen, um die Lebensqualität zu erhalten oder zu verbessern.“

Vorteile

Als Mitglied kann man viele neue Kontakte knüpfen, sich persönlich weiterentwickeln, die Freizeit sinnvoll gestalten, das Engagement bietet Spaß und man erhält ein kostenfreies Fahrsicherheitstraining.

Kontakt

Wer Mitglied werden oder weitere Infos haben möchte, ruft unter Telefon 0170 / 7977771 (Heide Pick). Zu empfehlen ist auch die Internetseite www.bhb-bisingen.de.

Serie

Welche Pläne hat der Bürgerverein? Welche Ziele verfolgt er? Was sind die aktuellen Aktionen? Darüber berichten wir in einer losen Serie.