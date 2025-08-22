Bürger helfen Bürgern: Bisinger Verein ist „mega aktiv“ für alle Generationen

Es ist Schwung im Verein Bürger helfen Bürgern: „Wir wollen Gas geben für die gute Sache“, sagt Vorsitzende Heide Pick. Das tut er, um neue Mitglieder zu werben.
Der Bürgerverein Bisingen nimmt die Zukunft im Visier. Nachdem die Mitglieder mit den Info-Ständen beim Thanheimer und Wessinger Dorffest zahlreiche neue Mitglieder geworben und deshalb viele T-Shirts mit Vereinslogo verteilten, wird die Reihe fortgesetzt. Und das schon bald, nämlich am letzten Wochenende der Sommerferien, Freitag und Samstag, 12. und 13. September, beim Festival „Umsonst & Draußen“. Vorsitzende Heide Pick dazu: „Das ist ein Signal, dass wir generationenübergreifend engagiert sind“ – und natürlich sind wieder alle Interessierten eingeladen, den Mitgliedsantrag zu signieren.