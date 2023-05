Verkehrsteilnehmer auf zwei Rädern fühlen sich in Lahr bisweilen unwohl. Das hat ein Test des Allgemeinen Deutscher Fahrradclubs ergeben, an dem sich 134 Lahrer beteiligten.

Seit Anfang Mai tritt Lahr in die Pedale, insgesamt rund 40 Teams haben sich bei der Aktion Stadtradeln angemeldet. Sie wollen möglichst viele Kilometer auf dem Rad zurücklegen – und nicht im Auto. Doch auch ohne den Wettbewerb, an dem sich zahlreiche Kommunen in der Region beteiligen, gehören Fahrradfahrer in Lahr längst zum Stadt- und Verkehrsbild dazu.

Bei ADFC-Umfrage ist Lahr unter den Schlusslichtern

Doch als Fahrradstadt hat Lahr noch Nachholbedarf, wie die Ergebnisse des Fahrradklima-Test 2022 des ADFC (Allgemeiner Deutscher Fahrradclub) zeigen. Mit der Schulnote 3,9 gehört Lahr im Ortenaukreis zu den Schlusslichtern. 134 Radfahrer aus der Stadt hatten sich an der Umfrage beteiligt, 71 von ihnen hatten neben der Benotung der Kategorien auch Freitext-Antworten gegeben, wie der ADFC berichtet.

„Neben viel konstruktiver Kritik gab es aber auch Lob und Anregungen“, schreibt der Fahrradclub in einer Pressemitteilung und nennt in dieser auch einige der Antworten von Radlern. Diese klingen teilweise sorgenvoll. In einigen Kommentaren äußern Teilnehmer ihre Gefühle beim Radfahren: „Äußerst gefährlich“, „Angst“, „unangenehm“, „aufs höchste gefährdet“ oder „sehr viel Gefahr“ heißt es in den Freitext-Antworten.

Konflikte im Straßenverkehr gibt es demnach oft aufgrund der baulichen Situation. Schwerpunkte hierfür sind laut ADFC die Burgheimer Straße, die Tiergarten- und Bismarckstraße sowie die Tramplerstraße. Zudem berichten die Teilnehmer von Konflikten mit anderen Verkehrsteilnehmern – die meiste Gefahr gehe von Autos aus, so die ADFC-Mitteilung. „Sicherheitsabstand beim Überholen wird nicht eingehalten“, „überhöhte Geschwindigkeiten“, auf Rad- und Gehweg parkende Autos sowie „ungerechtfertigtes Überfahren der Radfahrschutzstreifen“ – diese Antworten gaben die Teilnehmer der Umfrage. Doch auch die gemeinsame Nutzung von Geh- und Radwegen mit Fußgängern sorgt der Umfrage zufolge für Probleme. „Kinder sind unkalkulierbar“, heißt es dort etwa.

Kritik äußerten die Umfrage-Teilnehmer auch an der Wegeführung an Kreuzungen und an Kreisverkehren. „Wünsche sind hier, die Radwege separat zu führen“, schreibt der ADFC in seiner Auswertung und weist auch auf die „fehlende Vorfahrtsregelungen und Lücken im Wegenetz“ hin. Ebenfalls Thema ist der Zustand der Radwege. Diese wurden in der Umfrage teils als „Buckelpisten mit Schlaglöchern“ bezeichnet.

Radverkehr ist auch beim Orts-Check ein Thema

Auch beim Orts-Check unserer Redaktion, an dem sich aus Lahr 501 Menschen beteiligt hatten, war der Radverkehr in einigen Freitext-Kommentaren Thema. „Mehr gute Radwege und mehr Tempo-30-Zonen“ forderte ein Orts-Check-Teilnehmer. Mehrfach wurde zudem der Ausbau von Radwegen in Lahr gewünscht.

Gleichzeitig wurde jedoch auch Kritik am Verhalten einzelner Radfahrer geäußert. „Fußgänger leben gefährlich“, heißt es. Und: „Zu viele Radfahrer auf den Gehsteigen.“

Beim Fahrradklima-Test wurde indes nicht nur Kritik geäußert. Der Ausbau des Radweges Dr.-Georg-Schaeffler-Straße wurde zum Beispiel ebenso positiv bewertet wie die Tatsache, dass „seitens der Verwaltung einiges für den Radverkehr getan“ werde.

Info – Fahrradstraßen in Lahr

Aktuelles Beispiel für die Bemühungen der Stadt ist der Plan, die Breitmatten in Kuhbach und die Hexenmatt in Reichenbach als Fahrradstraße auszuweisen. In den beiden Ortschaftsräten wurden dies abgelehnt, bindend ist das Votum jedoch nicht. Der Beirat für Verkehrsangelegenheiten wird in seiner Sitzung am 4. Juli über das Thema beraten, am 17. Juli wird der Gemeinderat die Einrichtung von Fahrradstraßen auf der Tagesordnung haben und eine Empfehlung aussprechen. Die Entscheidung liegt dann bei der unteren Verkehrsbehörde.