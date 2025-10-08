Bürger für Bürger in Oberndorf: Warum der Adventskalenderweg dieses Jahr nicht leuchtet

Nach drei erfolgreichen Jahren bleibt fällt dieses Jahr ein Oberndorfer Leuchtturmprojekt aus. Grund: Der Weg im Bereich Aspen darf nicht mehr genutzt werden.
Günter Hübner, der Initiator des Oberndorfer Adventskalenderwanderwegs (AKWW), steckt mitten in den Vorbereitungen für den diesjährigen Weg. Auch Kindergärten, Schulen und Gruppen basteln bereits eifrig an ihren Ideen. Normalerweise würde unsere Redaktion nun berichten, dass der AKWW wieder in den Startlöchern steht und die ersten Bürger gespannt darauf warten, den Weg zu erkunden.