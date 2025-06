So versetzt die Windkraftanlage auf dem Schnürbuck ins Staunen

1 Fast 50 Teilnehmer waren bei der mittlerweile vierten Führung zum neuen Windrad der ­ Ettenheimer Bürger-Energiegenossenschaft auf den Schnürbuck mit dabei. Eine fünfte Führung ist vorgesehen, aber noch nicht terminiert. Foto: Bürger-Energiegenossenschaft Die inzwischen vierte Führung der Ettenheimer Bürger-Energiegenossenschaft zum neuen Windrad auf dem Schnürbuck stieß auf große Resonanz.







Jörg Bold hatte an der Altdorfer Hütte begrüßt und in die Struktur der Ettenheimer Bürger-Energiegenossenschaft mit ihren rund 350 Mitgliedern – zu Dreiviertel aus Ettenheim und direktem Umland – eingeführt. Was die Teilnehmer nach dem rund 500 Meter langen Aufstieg zur gerodeten Freifläche auf dem Schnürbuck zu sehen bekamen, schien vielen schier unfassbar.