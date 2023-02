1 Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Foto: Archiv

Gäste einer Großhochzeit in Lahr haben es am Samstagnachmittag krachen lassen.









Teilnehmer einer Hochzeitsfeier in der Vogesenstraße haben am Samstagnachmittag offenbar über die Stränge geschlagen. Zur Feier der Eheschließung setzten sich einige von ihnen – so die Erkenntnisse der Polizei – in ihre Autos fuhren zwischen 16.45 und 18 Uhr zwischen Lahr und Seelbach hin und her.

Dem Tross sollen zeitweise etwa 30 Fahrzeuge angehört haben. Anrufer berichteten der Polizei von Verkehrsbehinderungen, Störungen und Parkverstößen. Auch Knallgeräusche sollen zu hören gewesen sein, sodass der Verdacht im Raum stand, dass eine Waffe, und sei es eine Schreckschusswaffe, abgefeuert worden sein könnte. Lahrer Polizisten durchsuchten deshalb in der Marktstraße einen verdächtigen Audi, ohne aber etwas zu finden.

Die Ermittlungen dauern an, so die Polizei. Zeugen, die Hinweise zu Autos und möglichen Verkehrsvestößen geben können, sollen sich unter Telefon 07821/27 70 bei der Polizei melden.