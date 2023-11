, aktualisiert am 29.11.2023 - 12:49 Uhr

1 Der Polizeihubschrauber ist über Schwenningen unterwegs. Foto: Marc Eich/Archiv

Der Blick geht in den Himmel: Über Schwenningen kreist am Mittwochvormittag der Polizeihubschrauber. Für die Bevölkerung besteht aber kein Grund zur Unruhe.









Die Schwenninger sind am Mittwochvormittag aufgeschreckt worden. Ein Polizeihubschrauber ist in der Luft, dreht über dem Stadtgebiet – insbesondere im Bereich des Waldfriedhofs und in Richtung der B 27 – seine Kreise.