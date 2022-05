1 Unterkirnacher Bürger treffen sich, um am Gemeindeentwicklungsplan mitzuwirken, im Mühlentreff und tauschen sich mit den Gemeinderäten aus. Foto: Schimkat

Unterkirnach - Auf Einladung von Bürgermeister Andreas Braun trafen sich Gemeinderäte und Bürger zum Thema "Bürgerbeteiligung zur Gemeindeentwicklung" im Mühlentreff. Stellwände waren aufgestellt, an denen Bürger ihre Ideen oder auch Wünsche anheften konnten.

Wolfgang Wimmer erklärte, die Gemeinde habe doch einen Entwicklungsplan, man solle sich hüten, dauernd neue Pläne vorzustellen. Ihm fehle, was im nächsten Jahr realisiert werde. Er schlägt vor, dass man sich vierteljährlich treffe, um zu besprechen, was realisiert wurde.

Großes Potenzial schlummert bei den Bürgern

Gemeinderat Patrick Seng konnte die Kritik nachvollziehen. Er würde es auch begrüßen, vierteljährlich durchzusprechen, was umgesetzt wurde und was man noch umsetzen könne, betonte er. Braun nahm die Anregung auf und meinte, vierteljährlich sei ihm zu kurz nacheinander. Aber eine halbjährliche Aufarbeitung finde er auch besser, als nur alle zwei Jahre. Gleichzeitig betonte er, es schlummere großes Potenzial bei den Bürgern.

Nachnutzung der Gebäude der Firma Wahl

Zur Frage der Bürger, was mit dem Areal und den Gebäuden der Firma Wahl, die gerade umzieht, geschehen würde, antwortete Braun: "Es gibt Gespräche mit der Hochschule in Furtwangen, es gibt auch Anfragen von Gewerbetreibenden." Man müsse sich jedoch nichts vormachen, Unterkirnach liege weit entfernt von der Autobahn. Er glaube nicht, dass ein Gewerbebetrieb nach Unterkirnach komme, der eine Million Euro Gewerbesteuer zahle. Sämtliche Flächen, auf denen Gebäude der Firma Wahl stehen, würden dieser auch gehören, fuhr er fort. Ferner erklärte er, dass das was Wahl hier gemacht habe – also nachts zu produzieren – sei nicht zulässig gewesen, so der Bürgermeister. Man habe es geduldet. Es handele sich hier um ein Gewerbegebiet, nicht um ein Industriegebiet.

Aus Teilen der Bebauung günstigen Wohnraum schaffen

Patrick Seng betonte, dass alle Vorschläge seitens der Bürger hilfreich seien. Vielleicht könne man auch aus Teilen der Bebauung günstigen Wohnraum schaffen, überlegte er. Ein Bürger, ehemaliger Besitzer eines der Felsenhäuser, schlug vor, auf allen Dächern dieser Häuser Solartechnik anzubringen. Gemeinderätin Sabine Wagner, erklärte, sie würde da mitmachen. Es war klar, dass hier ein Konzept erstellt werden sollte, um alle Bürger in diesen Häusern unter einen Hut zu bekommen. Seng hielt die Idee für sehr gut und erklärte, es sei ein Antrag an die Gemeinde gestellt worden, alle öffentlichen Gebäude mit Photovoltaik auszustatten. Braun gab zu bedenken, dass, sobald mehrere Häuser verknüpft werden sollen, müsse das über das öffentliche Stromnetz gehen.

Info: Ideen

Ideen, die an die Stellwände geheftet wurden:

Haustausch-Projekt, da viele alleinstehende ältere Bürger alleine in großen Häusern leben

Wald zwischen Sommerberg II und Spielplatz roden und Wohnraum schaffen

Nachnutzung Christuskirche?

Alternative Energiequellen nutzen und bauen

Bodenerhebungen auf der Straße Am Wald bis zum Breitbrunnen bauen

Durch Abfragen der Postleitzahlen aller Besucher im Aqualino herausfinden, wie viele Bürger aus Unterkirnach das Bad nutzen.