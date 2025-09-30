Bürger äußern Ängste und Sorgen: „Großer Rabatz“ um Krematorium in Schwanauer Ratssitzung

Zahlreiche Ängste und Sorgen wurden zur Investorenanfrage, die bei der Gemeinde eingegangen ist, in der Schwanauer Ratssitzung gestellt – und zum Teil sehr emotional.
Das Interesse an dieser öffentlichen Sitzung war sogar so groß, dass kurzerhand nachgestuhlt werden musste. Der Großteil der Besucher war allerdings gar nicht an den Themen auf der Tagesordnung interessiert, vielmehr kamen sie, um die Frageviertelstunde in Anspruch zu nehmen. Die Ansprachen drehten sich alle um ein einziges Thema: eine Anfrage eines Investors zum Bau eines Krematoriums in Nonnenweier. Dahinter steckt das Vorhaben einer Gruppe aus 40 Bestattern, die ein privates Krematorium plant. Zunächst wurde dafür in Ichenheim angeklopft, ist aber dort auf große Gegenwehr gestoßen und gescheitert. Die Gruppe hält aber weiter am Vorhaben fest und hat nun unter anderem Schwanau in den Blick genommen. Dort haben sich mittlerweile zahlreiche Bürger zusammengetan, die sich aktiv gegen die Pläne stark machen.