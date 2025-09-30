Bürger äußern Ängste und Sorgen: „Großer Rabatz“ um Krematorium in Schwanauer Ratssitzung

Das Interesse an dieser öffentlichen Sitzung war sogar so groß, dass kurzerhand nachgestuhlt werden musste. Der Großteil der Besucher war allerdings gar nicht an den Themen auf der Tagesordnung interessiert, vielmehr kamen sie, um die Frageviertelstunde in Anspruch zu nehmen. Die Ansprachen drehten sich alle um ein einziges Thema: eine Anfrage eines Investors zum Bau eines Krematoriums in Nonnenweier. Dahinter steckt das Vorhaben einer Gruppe aus 40 Bestattern, die ein privates Krematorium plant. Zunächst wurde dafür in Ichenheim angeklopft, ist aber dort auf große Gegenwehr gestoßen und gescheitert. Die Gruppe hält aber weiter am Vorhaben fest und hat nun unter anderem Schwanau in den Blick genommen. Dort haben sich mittlerweile zahlreiche Bürger zusammengetan, die sich aktiv gegen die Pläne stark machen.

„Wir vertreten die Meinung von mehreren 100 Personen zum Thema Krematorium am Standort Friedhof in Nonnenweier“, meldete sich Ulrike Schätzle in der Ratssitzung zu Wort. Grundsätzlich sei man für ein Krematorium, da es auch Einnahmen für die Gemeinde generiere. „Allerdings wehren wir uns vehement gegen den Standort“, so Schätzle weiter. Es gebe Befürchtungen, Ängste und Sorgen bei den Bürgern, sie hoffe nun auf Antworten. Konkret wollte sie erfahren, „wann die Bürger in die Suche nach alternativen Standorten eingebunden werden“.

Bürgerinfoveranstaltung in zwei bis vier Wochen geplant

Bürgermeister Gutmann weiß um die unterschiedlichen Meinungen zu diesem Thema. „Es gibt noch ein paar offene Fragestellungen“, antwortete er. Sollten all diese Infos vorliegen, würden die Bürger auch schnellstmöglichst eingebunden. Nur so ergebe es einen Sinn, denn nur dann könne man auch die vielen Fragen der Bürger beantworten. Schätzle konnte das Vorgehen nicht verstehen, „ist es denn sinnvoll, dass man eine Bürgerveranstaltung macht, nachdem man schon Grundstückserwerbe oder Bauleitplanungen angestrebt hat? Dann ist ja die Suche nach Alternativen gar nicht aktiv von der Gemeinde unternommen worden.“ Gutmann stellte klar, dass es bislang weder Grundstückskäufe gab, noch Steuermittel für Bauleitplanungen verwendet wurden – „kein einziger Cent“, betonte er. Die Bürgerveranstaltung wird in den kommenden zwei bis vier Wochen stattfinden.

Standort Nonnenweier war bei einem Suchlauf mit dabei

Die bei der Gemeinde eingegangene Investorenanfrage, so sei das üblich, leite Gutmann weiter an die entsprechenenden Gremien. „Und ja es stimmt, es gab einen Standortsuchlauf nach verschiedenen Kriterien“, so der Bürgermeister. In diesen sei unter anderem die Verkehrsbelastung, was ein weitere Sorge der Bürger darstellt, mit beachtet worden. Der Standort Nonnenweier sei bei diesem Suchlauf mit dabei gewesen – „aber es ist bis heute noch keine Entscheidung gefallen“, betonte Gutmann.

Ein weiterer Bürger hakte bei der Verkehrsbelastung nochmals nach. Die Nonnenweierer Hauptstraße sei ohnehin schon genug ausgelastet. „Es gibt eine Zuwegung über die Autobahn durch das Gewerbegebiet durch die Umgehungsstraße von Lahr kommend über das Gewerbegebiet in Allmannsweier, wo die Zuwegung rein theoretisch ohne eine zusätzliche Verkehrsbelastung der Nonnenweierer Hauptstraße möglich wäre“, so Gutmann. Zufrieden stellte dies die fragenden Bürger nicht. Sie waren sich nach wie vor sicher, die verkehrliche Belastung würde mit dem Krematorium erhöht, „mal ganz davon abgesehen, dass die neue Verkehrsführung durch ein Biotopverbund-Gebiet der Gemeinde geht“, so Schätzle.

Bürgermeister versichert, stets im offenen Dialog zu bleiben

„Was sind denn eigentlich die positiven Argumente, abgesehen von den Steuereinnahmen, die für den Standort am Friedhof sprechen?“, fragte ein Bürger. Dies, so Gutmann, würde man dann bei der Infoveranstaltung kund tun. „Wir sind am Anfang der Leiter und wir stehen noch nicht einmal auf der ersten Stufe“, machte er sinnbildlich klar. „Und wir beschließen nichts hinter verschlossenen Türen“, fügte er hinzu. Man werde, so Gutmann, mit den Schwanauern in einen offenen Dialog einsteigen.

Bürger äußert Bedenken zu Verunreinigung der Luft

Ein weiterer Bürger äußerte große Bedenken hinsichtlich der Verunreinigung der Luft durch das Verbrennern der Leichname – ob dies bereits beachtet worden sei? „Es gibt bis dato noch keinerlei Planung in irgendeiner Hinsicht“, wiederholte Gutmann. Diese Fragestellungen seien für den Bürgermeister noch viel zu weit weg: „Wir springen von der Standortsuche zu den möglichen Auswirkungen, welche Filter dann in einer möglicherweise erbauten Einäscherungsanlage verbaut werden.“ Aber genau dies gehe mit der Frage nach einem geeigneten Standort einher, meldete sich ein weiterer Bürger zu Wort. Für ihn gehöre solch ein industrieller Betrieb nicht in Wohngebiete. „Denn es wird ein wirtschaftliches Unternehmen werden – das auch Schadstoffe imitiert“, so der Bürger weiter. Und auch die Frage nach den Stellplätzen sei offen. „Das sind alles Detailfragen, so weit sind wir einfach noch nicht“, wiederholte Gutmann und verwies ein weiteres mal auf die Bürgerinfoveranstaltung.

Kritik an Umgang

Nach der Frageviertelstunde haben zahlreiche Bürger die Sitzung auch wieder verlassen. Weitere blieben noch etwas, verließen den Bürgersaal dann aber mitten in einer Diskussion zu einem Tagesordnungspunkt. Gemeinderat Thomas Oberle übte beim Punkt „Verschiedenes“ daran Kritik: „Wir versuchen, stets das Beste für unsere Gemeinde zu erreichen. Da finde ich es mehr als unhöflich, nachdem großer Rabatz gemacht wurde, dem Gemeinderat nicht einen Abend zuhören zu können. Wirklich schade.“