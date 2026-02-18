Bündnisverteidigung: Nato übt Truppenverstärkung mit amphibischer Landeoperation

Militärische Großübung an der Ostsee: Seit dem Morgen verlegen Bündnispartner Soldaten, Waffen und Material über einen Küstenabschnitt für einen Einsatz an Land.
Putlos - Bei einer großen Militärübung hat die Nato mit einer amphibischen Landeoperation an der schleswig-holsteinischen Ostseeküste begonnen. Die beteiligten Bündnispartner bringen seit dem Morgen Verstärkungskräfte der sogenannten Allied Reaction Force (ARF) - der "Speerspitze der Nato" - über den Truppenübungsplatz Putlos unweit der Insel Fehmarn an Land.