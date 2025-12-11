Wie reagiert die Bundesregierung auf die neue US-Sicherheitsstrategie? Merz will ein einiges Europa und setzt auf enge Kooperation – besonders bei der Suche nach Frieden in der Ukraine.
Berlin - Für Bundeskanzler Friedrich Merz hat die Stärkung der europäischen Säule der Nato in der Außen- und Sicherheitspolitik "absolute Priorität". Zugleich kündigte er als Reaktion auf die neue US-Sicherheitsstrategie an, er wolle ein einiges und starkes Europa mit aller Kraft behaupten, wie der CDU-Chef bei einem Treffen mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte in Berlin sagte.