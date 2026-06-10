Bündnisverteidigung: Deutsche Panzerbrigade übt erstmals Gefecht in Litauen

Die neue Panzerbrigade «Litauen» trainiert in Litauen. Nahe der Grenze zu Belarus stellen sich rund 2.900 Soldaten in 800 Fahrzeugen neuen Bedrohungen, wie sie sich durch Drohnen ergeben.
Pabrade - Die neue deutsche Panzerbrigade in Litauen hat in dem baltischen Nato-Staat erstmals eine Gefechtsübung absolviert. Der Kommandeur, Brigadegeneral Christoph Huber, sieht darin einen wesentlichen Schritt zur Kriegstüchtigkeit, wie er der Deutschen Presse-Agentur auf dem Truppenübungsplatz Pabrade sagte. "Dabei lernen wir natürlich von dem, was wir sehen in der Ukraine."