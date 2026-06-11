Bündnis in Donaueschingen: „Müssen uns alle positionieren“

Engagierte Bürger im Städtedreieck planen ein Bündnis für Demokratie und Vielfalt. Dazu hat unser Leser Giulio Covella aus Donaueschingen die folgende Meinung.
Die Initiatoren des geplanten „Bündnisses für Demokratie und Vielfalt“ verdienen Anerkennung – insbesondere angesichts solch widerlicher Vorfälle, wie sie Frau Wiemer bei einer Gästeführung erleben musste. Dass solche Vorfälle kein Einzelfall sind, zeigen nicht nur der bundesweite Anstieg rechtsextremer und populistischer Tendenzen, sondern auch die Wahlergebnisse der letzten Jahre – auch in Donaueschingen. Ein Bündnis wie dieses ist daher keine Option, sondern fast schon eine Pflicht.