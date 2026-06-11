Bündnis in Donaueschingen: „Müssen uns alle positionieren“

Engagierte Bürger im Städtedreieck planen ein Bündnis für Demokratie und Vielfalt. Dazu hat unser Leser Giulio Covella aus Donaueschingen die folgende Meinung.

Die Initiatoren des geplanten „Bündnisses für Demokratie und Vielfalt“ verdienen Anerkennung – insbesondere angesichts solch widerlicher Vorfälle, wie sie Frau Wiemer bei einer Gästeführung erleben musste. Dass solche Vorfälle kein Einzelfall sind, zeigen nicht nur der bundesweite Anstieg rechtsextremer und populistischer Tendenzen, sondern auch die Wahlergebnisse der letzten Jahre – auch in Donaueschingen. Ein Bündnis wie dieses ist daher keine Option, sondern fast schon eine Pflicht.

Doch wie kann es wirken? Ausgrenzung und Extremismus lassen sich nicht mit Anpassung an rechtspopulistische Positionen bekämpfen. Wer deren Forderungen zum Teil übernimmt, um sie zu „zähmen“, spielt ihnen nur in die Hände und stärkt sie damit ungewollt. Stattdessen braucht es klare Abgrenzung, konsequente Aufklärung und eine Politik, die soziale Gerechtigkeit und Teilhabe, Klima- und Umweltschutz fördert.

Haltung zeigen für Demokratie

Daneben ist das immer mehr zum Volkssport werdende Staats- und Politiker-Bashing auch nicht gerade förderlich für den Erhalt unserer demokratischen und rechtsstaatlichen Grundordnung. Demokratie lebt davon, dass wir Haltung zeigen – lokal wie bundesweit. Es ist Zeit, dass wir uns alle positionieren: Gegen Hetze und Desinformation, für Vielfalt und für eine offene Gesellschaft!

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