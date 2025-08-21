Bündnis in Balingen: Die „Omas gegen Rechts“ erheben ihre Stimme

“Baden-Württemberg darf nicht zu sehr nach rechts rutschen“, sagen die Initiatorinnen. Mit Blick auf die anstehende Landtagswahl gründen sie eine Ortsgruppe.
„Man darf auch Opa sein“, sagt Gabriele Seifert und lacht. Gemeinsam mit Maren Bustorf-Gaus will sie eine Ortsgruppe der „Omas gegen Rechts“ ins Leben rufen. Mitstreiter, sagen sie, sind herzlich willkommen. Buttons mit dem Aufdruck „Omas gegen Rechts“ sind schon da, auch bedruckte Warnwesten oder Flyer. Und viele Ideen – es kann also losgehen.