Bündnis in Balingen: Die „Omas gegen Rechts“ erheben ihre Stimme

“Baden-Württemberg darf nicht zu sehr nach rechts rutschen“, sagen die Initiatorinnen. Mit Blick auf die anstehende Landtagswahl gründen sie eine Ortsgruppe.

„Man darf auch Opa sein“, sagt Gabriele Seifert und lacht. Gemeinsam mit Maren Bustorf-Gaus will sie eine Ortsgruppe der „Omas gegen Rechts“ ins Leben rufen. Mitstreiter, sagen sie, sind herzlich willkommen. Buttons mit dem Aufdruck „Omas gegen Rechts“ sind schon da, auch bedruckte Warnwesten oder Flyer. Und viele Ideen – es kann also losgehen.

Darum treten sie an

Warum die Freundinnen jetzt als „Omas gegen Rechts“ antreten wollen? „Man muss doch diesen aggressiven Rechtsruck ausbremsen“, sagt Gabriele Seifert. Die Zeit bis zur Landtagswahl rase – die Frauen wollen Gegenaspekte setzen. Rechtspopulistischen Parteien wie der AfD dürfe man nicht noch mehr Raum geben, ergänzt Maren Bustorf-Gaus.

„Wir müssen wieder sehen, was wir Gutes haben“, erklärt Gabriele Seifert mit Blick auf den Rechtsruck in den USA. „Es ist unglaublich, was Trump mit den Menschen macht.“ Es gelte, leere Worthülsen in der Politik auszuhebeln und genau hinzuschauen.

„Das ist totaler Schwachsinn“

Die „Ur-Omas“ haben sich in Österreich zusammen getan. Mittlerweile gibt es die Initiative auch in Italien, in der Schweiz oder in Polen. Sie alle eint das Eintreten für Menschenrechte, Solidarität und soziale Gerechtigkeit, Toleranz, Rechtsstaatlichkeit, die Gleichberechtigung der Geschlechter sowie Presse- und Religionsfreiheit. Zum Thema Gleichberechtigung hat Gabriele Seifert eine klare Haltung: „Frauen an den Herd? Das ist totaler Schwachsinn.“

Dass die „Omas gegen Rechts“ nicht nur eine Gruppe durchgeknallter Großmütter sind, zeigt eine Auszeichnung. Der Bewegung wurde 2022 der Paul-Spiegel-Preis für Zivilcourage verliehen. Mit dem Preis würdigte der Zentralrat der Juden in Deutschland „neben dem Engagement älterer Menschen für Demokratie und Menschenrechte auch den Mut der Aktivistinnen und Aktivisten.“

„Wir wollen Kräfte bündeln“

Die „Omas“ wollen sichtbar sein. Bei Demos und Mahnwachen zum Beispiel. Bereits jetzt sind die beiden Balingerinnen eng vernetzt mit Mitstreiterinnen aus Tübingen, Hechingen oder Rottenburg. „Wir wollen unsere Kräfte bündeln und eine Adresse für Ideen sein“, sagen die beiden Frauen.

Im Moment finanzieren sie die Werbemittel oder die Mailadresse noch privat. Denn: Mitglied bei den Omas kann man lediglich im Bundesverband werden, nur der ist als Verein eingetragen. Die Ortsgruppen sind allesamt keine eingetragenen Vereine, sondern agieren als Interessensgemeinschaften.

„Gemeinsam sind wir stark“

Froh scheinen beide Damen zu sein, das sprichwörtliche Rad nicht neu erfinden zu müssen. „Es gibt schon viele gut funktionierende Ortsgruppen.“ Alle eint neben den gesellschaftspolitischen Intentionen ein Motto: „Gemeinsam sind wir stark.“

Die Gründungsversammlung findet statt am Donnerstag, 25. September, ab 19 Uhr im Katholischen Gemeindehaus in Balingen. Zuvor wollen die „Omas“ bei Christopher Street Day am Samstag, 6. September, in Balingen Farbe bekennen.