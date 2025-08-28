Überraschung im Fachmagazin «Theater heute»: Kritikerinnen und Kritiker küren das Schauspiel Magdeburg zum Theater des Jahres. Was sie am Haus loben - und welche Highlights sie noch empfehlen.
Berlin - Das Theater Magdeburg ist einer Umfrage des Fachmagazins "Theater heute" zufolge die Bühne des Jahres. Befragt wurden 47 Kritikerinnen und Kritiker zur vergangenen Spielzeit. Mit sechs Stimmen entfielen die meisten Nennungen auf das Schauspiel Magdeburg, wie es im neuen Jahrbuch heißt. Das Fachmagazin schrieb von einer Überraschung.