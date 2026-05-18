Bühne: Theatertreffen schafft Frauenquote wieder ab

Die neue Jury will für das Theatertreffen 2027 und 2028 wieder ohne Frauenquote auswählen. Was das Gremium zu diesem Schritt bewogen hat und wie die Debatte weitergehen soll.
Berlin - Das Berliner Theatertreffen verzichtet in den nächsten beiden Jahren auf die Frauenquote. Für das Bühnenfestival werden die zehn bemerkenswertesten Inszenierungen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgewählt. Seit 2020 galt dabei, dass mindestens die Hälfte von Frauen oder überwiegend weiblichen Kollektiven stammen muss.