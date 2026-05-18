Bühne: Theatertreffen schafft Frauenquote wieder ab

Die neue Jury will für das Theatertreffen 2027 und 2028 wieder ohne Frauenquote auswählen. Was das Gremium zu diesem Schritt bewogen hat und wie die Debatte weitergehen soll.

Berlin - Das Berliner Theatertreffen verzichtet in den nächsten beiden Jahren auf die Frauenquote. Für das Bühnenfestival werden die zehn bemerkenswertesten Inszenierungen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgewählt. Seit 2020 galt dabei, dass mindestens die Hälfte von Frauen oder überwiegend weiblichen Kollektiven stammen muss.

"Die neue Jury hat sich nach ausgiebiger Beratung entschieden, für die Festivalausgaben 2027 und 2028 ohne Frauenquote zu sichten und einzuladen", teilte das Festival zum Abschluss des diesjährigen Theatertreffens am Sonntagabend mit. Mehrere Medien berichteten darüber.

Zwei Jurymitglieder erklärten in der Zeitung "Welt" und auf dem Kritikerportal "Nachtkritik", was ihrer Meinung nach für die Entscheidung spricht. Der Anteil von Regisseurinnen im Theater sei zum Beispiel gestiegen, außerdem gebe es non-binäre Regieführende. Eine Quote bedeute immer auch, dass bei der Juryauswahl eben doch ein weiteres Kriterium zähle. Und brauche es dann nicht auch Quoten für andere Eigenschaften?

Jurymitglied: "Uneingeschränkt das künstlerisch Bemerkenswerte"

"Es wird im nächsten Jahr wieder uneingeschränkt um das künstlerisch Bemerkenswerte gehen, egal von wem", schrieb Jurymitglied Jakob Hayner in der "Welt". "Und es wird darum gehen, genauer hinzuschauen, was aus Sicht der Kritik im Betrieb für wen gut oder schlecht läuft."

Denn beim nächsten Theatertreffen werde die Jury "ihre Beobachtungen und Sichtungserfahrungen zu strukturellen Ungleichheiten" mit der Öffentlichkeit teilen, teilte das Festival mit. Die Frauenquote war 2019 eingeführt worden für die Festivalausgaben 2020 und 2021. Für jedes weitere Jahr sei sie dann von der jeweils amtierenden Jury neu beraten und beschlossen worden.