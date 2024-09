Bühne ist jetzt trocken: Lahrer Parktheater öffnet wieder nach Wasserschaden

Die erste Aufführung nach der Zwangspause des Lahrer Parktheaters ist die Komödie „Diener zweier Herren“ am Mittwoch, 9. Oktober.

Am 10. Juli, ein Mittwoch, um kurz nach 12 Uhr hatte es im Parktheater einen großen Wasserschaden gegeben, ausgelöst durch die Sprinkleranlage. Sie war durch einen technischen Defekt angesprungen, ohne dass es einen Brand gegeben hätte (wir berichteten). Die Feuerwehr rückte sofort aus, war wenige Minuten später vor Ort und stellte das Wasser unmittelbar nach ihrem Eintreffen ab. Bis dahin waren aber bereits rund 10 000 Liter auf der Bühne niedergegangen. Die Folge: Das Parktheater war unbespielbar.

Die erste Veranstaltung, die abgesagt werden musste, war die Aufführung von „Bach im Blut – Bach meets Pop“ im Rahmen des Lahrer Kinder- und Jugend-Festivals „WIR“, die für den 11. Juli geplant gewesen war. Nun steht der Nachholtermin fest – Sonntag, 13. Oktober, ab 17 Uhr.

Das rund einstündige Musiktheater ist laut der Ankündigung der Stadt geeignet für Kinder ab der fünften Klasse. Es singen und spielen die „Sinfonietta“ und der Chor der „Kitchen Chicks“ der Städtischen Musikschule Lahr unter der Leitung von Andrej Melik, Barbara Höpler und Susanne Pfauth sowie ein Schauspielensemble der „Theaterbühne im Keller“. Regisseur ist Christopher Kern.

Die Geschichte von „Bach im Blut“ beginnt laut Ankündigung damit, dass zwei Menschen einschlafen. Der eine ist der Komponist Johann Sebastian Bach, dem vor Erschöpfung der Kopf auf die Notenblätter gesunken ist, auf denen er soeben die ersten Takte seines Doppelkonzerts notiert hatte. Der andere ist der Schüler Hannes, dem vor lauter Langeweile in der Musikstunde die Augen zugefallen sind - allerdings glatte 300 Jahre später. Wie durch ein Wunder finden die beiden sich in einem gemeinsamen Traum wieder. Da Hannes‘ Freunde von der Musikschule auch noch auftauchen, bekommt Bach einiges zu hören. Nicht nur sein eigenes, noch gar nicht fertig komponiertes Doppelkonzert, sondern auch, was Hip-Hop und Pop aus seiner Musik gemacht haben.

Die erste Aufführung nach der Wiedereröffnung des Parktheaters ist indes „Diener zweier Herren“ am Mittwoch, 9. Oktober, ab 19 Uhr. Am Freitag, 11. Oktober, ab 20 Uhr geht dann die „Nacht der Gitarren“ über die (nun wieder trockene) Bühne im Parktheater. Karten, auch für „Bach im Blut“, gibt es jeweils im Kulturbüro.