1 Büffel in der Neckaraue – kein alltäglicher Anblick. Foto: Schatz

Am Neckartal-Radweg freuen sich die kleinen schwarzen Riesen über ein kühles Bad.









Nicht schlecht staunte Sieglinde Schatz, als sie bei bestem Radlwetter die Tour zwischen Sulz und Aistaig am Neckar entlang genoss. Im kühlen Nass fühlten sich Büffel wohl. Ein in unserer Gegend eher ungewohntes Bild, und so schreibt sie: „Nicht in Afrika oder Asien, ...nein, am Neckartal-Radweg“ habe sie die beeindruckenden Tiere entdeckt. Woher sie und wie dorthin kommen? Vielleicht weiß ja jemand Näheres.