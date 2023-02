1 Serdar Akbal (rechts) und sein Vater Bedreddin sind dankbar für jede Unterstützung. Foto: Reimer

Es sind schockierende Bilder, die um die Welt gehen. Schwere Erdbeben haben am Montagmorgen weite Teile der Türkei und Syriens erschüttert. Über 5000 Menschen haben ihr Leben verloren, mehr als 20 000 wurden verletzt – das ist zumindest der aktuelle Stand.

Die Überlebenden sind auf Hilfe angewiesen. Ganze Städte liegen in Trümmern, zugleich herrschen in der Katastrophenregion eisige Temperaturen. In Oberndorf hat der Imbiss „Büffee Kebap“ zusammen mit dem türkischen Elternverein Initiative ergriffen und eine Hilfsaktion in die Wege geleitet.

„Es ist eine schreckliche Situation“

Imbiss-Inhaber Serdar Akbal ist Mitglied im Elternverein. Seine Familie ist 1989 nach Deutschland gekommen. Der 32-jährige ist im Südwesten geboren und aufgewachsen. Die Berichte über die Erdbeben sorgen für Entsetzen. Er selbst hat Angehörige, die von der Katastrophe betroffen sind. Einige von ihnen gelten derzeit als vermisst.

„Es ist eine schreckliche Situation. Wir sind in Gedanken bei unseren Angehörigen.“ Da weite Teile der Türkei betroffen sind, dürfte es noch weitere Familien in Oberndorf geben, die um ihre Freunde oder Verwandte bangen müssen, sagt der 32-Jährige.

In Gedanken bei den Angehörigen

„Man hat morgens erfahren, was passiert ist und macht sich dann den ganzen Tag Gedanken, wie man helfen kann“, sagt Akbal. Der türkische Elternverein hat sich im Laufe des Montags entschlossen, den Menschen in der Katastrophenregion zu helfen – eine Spendensammlung sollte gestartet werden.

Aufruf in den sozialen Medien

Akbal bot seinen Imbiss als Sammelstelle an. Einen Speiseraum hat er dafür kurzerhand freigeräumt. Noch am Montagabend startete er einen Aufruf in den sozialen Medien.

Fünf Laster machen sich am Samstag auf den Weg

Bereits am Dienstag wurden schon einige Kartons mit Mützen, Schals oder anderen Gütern vorbeigebracht. Aufgrund des eisigen Winters benötigen die Betroffenen Decken und warme Klamotten, sagt Akbal. Auch Babynahrung oder Windeln helfen.

Wer helfen möchte kann seine Spenden, in Kartons verpackt, bis Freitagnachmittag, etwa 16 bis 17 Uhr, beim „Büffee Kebap“ in der Talstraße 8 in Oberndorf vorbeibringen. Serdar Akbal wird sich dann am Freitagabend mit einem gemieteten Transporter auf den Weg nach Balingen machen.

Dort sammelt die Fatih-Moschee Spenden aus der Region und organisiert den Transport der Hilfsgüter. Fünf Laster sollen sich dann am Samstag auf den Weg in die Türkei machen. „Vielleicht werden es auch noch mehr“, so die die Hoffnung des 32-Jährigen Oberndorfers.

Die große Hilfsbereitschaft der Mitmenschen sorge in diesen schweren Tagen für einen Lichtblick. „Wir sind froh, dass sich nach so kurzer Zeit bereits einige Menschen dazu bereit erklärt haben, zu helfen und Spenden vorbeizubringen. In solchen Tagen ist der Zusammenhalt wichtig“, sagt Serdar Akbal.