Der 20. Horber Büchermarkt lockte auch in diesem Jahr zahlreiche Besucher auf den Flößerwasen. Von 9 bis 16 Uhr konnte vor, in und hinter der Markthalle wieder allerhand aus zweiter Hand erworben werden.

Kochbücher, Micky-Maus-Hefte und Comics aller Art waren ebenso im Angebot wie Thriller, Belletristik, Liebesromane und jede Menge Kinderbücher.

Werke aus der judaistischen Fachbibliothek

Und wer es ein wenig anspruchsvoller wollte, war bei Marktmitbegründer Heinz Högerle und Beatrice Zucker, die die Bibliothek in der ehemaligen Synagoge von Rexingen leitet, gut aufgehoben. „Wir verkaufen hier die Doubletten aus unserer Judaistischen Fachbibliothek“, machten sie deutlich und drückten jedem einen passenden Werbe-Flyer in die Hand.

Aber auch Schallplatten, Hörbücher und Videos warteten auf Abnehmer. Beim Horber Tierschutzverein gab es einen Sonderposten mit dem Vermerk „erst ab 16 Jahre“, doch niemand verriet, woher diese Kassetten stammten oder wer der frühere Besitzer dieser Filmchen war.

Was es außer Büchern sonst noch alles gab

Obwohl Bücher und Hefte aller Art das Hauptprodukt waren, das hier gehandelt wurde, konnte man an einigen Ständen Ware entdecken, die eher auf einen normalen Flohmarkt gehört hätte. Hauptsächlich Bilder (Gemälde) und gebrauchte Gesellschaftsspiele.

In der Markthalle hatte Joachim Schöck von der Flohmarkt-Scheune aus Renningen ein Sammelsurium aufgebaut, das all dies beinhaltete. Allein, um seine Plattenangebot nach lange gesuchten Raritäten durchforsten zu wollen, wäre man mindestens eine Stunde beschäftigt gewesen.

Professionelle Antiquare präsentieren Kostbarkeiten

Vor der Markthalle fand man zudem so manche bibliophile Kostbarkeit bei den professionellen Antiquaren, die ihre Stände dort aufgebaut hatten. Zwischen all den Ständen herrschte die meiste Zeit reges Treiben.

Das Angebot war also wie das Wetter an diesem Tag. Voll durchwachsen. Morgens froren die Marktbeschicker trotz warmer Kleidung, nachmittags guckte pünktlich zum Kindertheater, das ein paar Meter weiter auf dem Spielplatz stattfand, die Sonne heraus, und zum Ende des Marktes hin fing es auch noch kurz an zu regnen.

Viele Marktbeschicker geben sich große Mühe

Die langjährige Vorsitzende des Fördervereins der Stadtbücherei Horb, Kristina Sauter, freute sich sehr, dass das Jubiläum nicht ins Wasser fiel. „Das wäre eine Katastrophe gewesen“, meinte sie und erinnerte daran, dass sich die meisten der Marktbeschicker schon seit 6 Uhr in der Frühe viel Mühe mit dem Aufbau ihrer Stände gegeben hatten.

„Seit Tagen schwebte die Ungewissheit, ob das Wetter hält oder nicht, wie ein Damoklesschwert über unseren Köpfen, und wir alle sind froh, dass wir unser 20-jähriges Jubiläum doch so einigermaßen trockenen Fußes hinbekommen werden. Zwar mit wesentlich weniger Ständen als in den Vorjahren, aber noch immer sehr gut bestückt“, sagte sie in einem kurzen Gespräch mit unserer Redaktion und schaute sich zufrieden die große Schar der Menschen an, die auf diesen Traditionsmarkt kamen. Darunter auch viel Lokalprominenz aus der Raumschaft.

Bücherfreunde aus der Region zu Gast in Horb

Empfingens neuer Fernsehstar Holger Dopp („Sag die Wahrheit“) war wahrscheinlich auf der Suche nach Fachbüchern, die ihm in seiner umfangreichen Sammlung an Nachschlagwerken zum Thema Kakteen noch fehlen; Michael Vogel von der Caritas schob den Zwillingskinderwagen mit einem Kind drin über den Markt, und das Lehrerehepaar Julia und Johannes Metzner aus Eutingen-Rohrdorf suchte samt ihrem Sohn nach Vinyl-Platten. Also der Sohn suchte eher weniger, denn als er kurz von der Hand der Frau Mama entwischen konnte, wurde er ruckzuck bei irgendeinem bunten Plastikteil, das er offensichtlich ganz dringend gebrauchen konnte, fündig.

Auch die gute Atmosphäre ist ein Pluspunkt

Der Horber Büchermarkt hob sich wieder einmal durch seinen Charme und die besondere Atmosphäre, die an diesem Tag rund um die Markthalle herrschte, von den anderen Märkten dieser Art ab. Er ist einer der ganz wenigen Märkte, bei denen sich alles um das Buch dreht und Kruscht und Kram nur in Ausnahmefällen zu finden sind. Somit ist die Kultur wie selbstverständlich ins Marktgeschehen eingeflochten.

Pause genießen bei Kaffee und Kuchen

Wer eine kleine Pause von der Suche nach literarischen Schnäppchen brauchte, der setzte sich in der Markthalle an eine der Bierbankgarnituren, ließ sich Kaffee und Kuchen schmecken, die von der Schwimmabteilung des ASV-Horb angeboten wurden, oder gönnte sich eine der bekannt guten Roten vom Grill, die Kurt Schmid, unterstützt von Joachim Straub, anbot. Die beiden helfen mit ihrer Arbeit dem Förderverein der Horber Bücherei, der zusammen mit der Stadtbücherei den Horber Büchermarkt veranstaltete. Und alle – egal ob Mitglieder des Fördervereins, Anbieter oder Schnäppchenjäger – freuen sich auf den 21. Horber Büchermarkt.