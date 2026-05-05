Büchermarkt in Hausen: Unbekanntes Hebel-Bildnis

Auch weitere Bilder und Bücher der tausenden Exemplare an den Ständen rund um die Schule dienten der Anregung. „Lautrec par Lautrec“ war da zu lesen. Der Maler Henri de Toulouse-Lautrec spricht über sich selbst für all jene, die für Post-Impressionismus schwärmen. Ein Buch galt dem Matterhorn, ein anderes den Puppen im Orient und eines handelte von Verrückten Teekannen. Das Titelbild zeigte einen Pagen mit Koffer als dekorativ-irre Kanne. Manchmal genügte den Verlagen als Buchtitel nur ein Wort oder Name, manchmal musste man ihn zweimal lesen. „Der Seel ein Küchel“, formulierte die Eremiten Presse. Ein anderer Herausgeber entschied sich für „Bin dein Liebestropfes Tier“, ein Zitat eines Dada-Gedichts, absurd und sinnlos, und als Bruch mit der Logik ein Protest gegen den Ersten Weltkrieg. Bildung allenthalben, und unter den Autoren, von denen man nie gehört hatte, immer auch jene, die Bestseller schrieben. Val McDermid aus Schottland lag als Hörbuchfassung bei einem Anbieter aus Müllheim. Lange sei er Lastwagem gefahren, zu diesem Beruf passe das Hörbuch, erzählt er. Viele Kisten voller Musik hatte er mitgebracht, gleichwohl ging weder eine Platte noch eine CD an diesem Tag weg. Auch Comics häuften sich unberührt. Hinzu kamen Tische voller Glaswaren, Hausrat aller Art mit eindeutig nostalgischem Flair und Bilder über Bilder. Eine Winterlandschaft war an einen Baum gelehnt, ein Strauß Sonnenblumen leuchtete dem Publikum entgegen und unzählige abstrakte Darstellungen fluteten die Kisten der Sammler.