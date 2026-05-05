Büchermarkt in Hausen: Unbekanntes Hebel-Bildnis

Der erste Bücher- und Antikmarkt in Hausen feierte anlässlich des Hebel-Jubiläums eine gelungene Premiere.
Bücher- und Antiquitätenmärkte bilden bekanntlich ein Kabinett der Kuriositäten: So fand sich an der Auflage anlässlich des Hebel-Jubiläums neben dem Papst und Lady Di auch das Bildnis eines Johann Peter Hebels.Es war ein regional eher wenig bekanntes Porträt, und auf eine gesetzte Weise gezeichnet, dass man sich am Stand bei Wolfgang Koch noch einmal vergewisserte. Der Endinger hatte das gerahmte Bild als Hingucker platziert. Es zeigt den Hausener Dichtersohn in seinen älteren Lebensjahren, und stamme wohl aus Karlsruhe. Zumindest, wenn man dem Aufkleber auf der Rückseite glaube. Da Hebel den Lebensabend nicht in Hausen verbracht hatte, schien das Bild einen Austausch wert.