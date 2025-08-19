Bücherei in Bisingen: Diese Lektüre ist in den Sommerferien gefragt

Die Sommerferien sind für Familien mit Kindern ein willkommener Anlass, um sich in der Bisinger Bücherei mit Medien einzudecken. Das sind die aktuellen Trends.
Es ist einiges los an diesem Morgen in der Gemeindebücherei in Bisingen. Regelmäßig gibt ein Klingelton das Signal, dass sich die Eingangstür geöffnet hat, insbesondere einige Kinder mit Eltern geben Medien ab, verlängern diese oder suchen sich unter den insgesamt 16 283 Medien neue aus. Marc-Oliver Dambrowski leitet die Bücherei in den Räumen der Hohenzollernhalle seit nun zehn Jahren. Er betont: „In den Sommerferien haben wir viel Zulauf von jungen Familien mit Kindern.“