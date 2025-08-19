Bücherei in Bisingen: Diese Lektüre ist in den Sommerferien gefragt

Die Sommerferien sind für Familien mit Kindern ein willkommener Anlass, um sich in der Bisinger Bücherei mit Medien einzudecken. Das sind die aktuellen Trends.

Es ist einiges los an diesem Morgen in der Gemeindebücherei in Bisingen. Regelmäßig gibt ein Klingelton das Signal, dass sich die Eingangstür geöffnet hat, insbesondere einige Kinder mit Eltern geben Medien ab, verlängern diese oder suchen sich unter den insgesamt 16 283 Medien neue aus. Marc-Oliver Dambrowski leitet die Bücherei in den Räumen der Hohenzollernhalle seit nun zehn Jahren. Er betont: „In den Sommerferien haben wir viel Zulauf von jungen Familien mit Kindern.“

Daher stünden auch Kinderbücher für die Altersstufen drei bis elf Jahre derzeit im Ausleihfokus. Doch: Die Gemeindebücherei bietet seit einiger Zeit nicht mehr nur das klassische Buch an. Beim Nachwuchs stünden sogenannte Tonies, das sind kleine Figuren, mit denen Inhalte auf den würfelförmigen Tonieboxen abgespielt werden können, hoch im Kurs.

Bei den Erwachsenen seien es derzeit insbesondere Krimis. „Grundsätzlich haben wir einen ordentlichen Anteil an Krimilesern.“ Für die Sommerferien hätten sich aber besonders viele mit diesem Genre eingedeckt. Eine beliebte Reihe sei derzeit beispielsweise „Achtsam Morden“ von Karsten Dusse. Dazu seien Romane zur Deutschen Zeitgeschichte mit Unterhaltungscharakter gefragt. Dambrowski nennt als Beispiel ein Werk zum Berliner Kaufhaus KaDeWe, das zu Beginn des 20. Jahrhunderts spielt. Nicht zuletzt treffe auch sogenannte Feel-Good-Literatur den Geschmack der Leser.

Dazu komme: Die Ausleihzahlen von E-Books steigen in den Sommerferien stark an. Die Onleihe ist über den Verbund „BIeNE“ für Bisinger Büchereikunden möglich. Nicht jeder wolle schließlich schwere Wälzer an den Strand mitschleppen.

Bisinger Monopoly ist wieder gefragt

Erstaunlich: Obwohl Streaming und sonstige digitale Angebote insbesondere im Kinder- und Jugendlichenalter zur Konkurrenz für analoge Medien werden, berichtet der Bisinger Büchereileiter, dass auch Brettspiele nach wie vor gut ausgeliehen werden. Das Bisinger Monopoly beispielsweise. „Eine Zeit lang ist es etwas in Vergessenheit geraten, nun wird es aber wieder nachgefragt.“

Damit die Attraktivität der Bücherei fortlaufend gewährt ist, nimmt Marc-Oliver Dambrowski über das Jahr verteilt mehr als 700 neue Medien in den Bestand auf – und sortiert entsprechend weniger frequentierte Werke aus. Das könne er im System detailliert nachverfolgen. Und klar: „Klassiker wie Pippi Langstrumpf bleiben.“ Die Besonderheit in Bisingen: „Die Bestandsaufnahme machen wir selbst“, betont Dambrowski. Heißt: Bedürfnisorientiert wählt er nach Marktsichtung jedes einzelne Medium selbst aus, dass in den Bestand der Bücherei aufgenommen wird. Er verzichtet auf die sogenannte Standing Order, sprich eine Art Abosystem, das regelmäßig nach bestimmten Kriterien festgelegte Medien an die Büchereien liefert.

Das Bisinger Monoply – immer noch nachgefragt. Foto: Roth

„Dahinter steckt ein gewisses Maß an Literaturbegeisterung“, sagt der Büchereileiter, der den Geschmack der Bisinger kennt. Wie kommt eigentlich die Zahl der über 16 000 Medien zustande? Das hängt mit einem Schlüssel zusammen, der die Einwohnerzahl in Relation mit den Medien setzt. In Bisingen kommen auf jeden Einwohner rund 1,5 Medien. „Das ist ein guter Schnitt“, betont Dambrowski.

Online-Katalog mit neuen Funktionen

Stolz ist er auch auf die jüngste Neuheit. Im Online-Katalog der Bücherei gibt es nun auch Visualisierungsmöglichkeiten. Seit rund drei Monaten sei das benutzerfreundliche Element implementiert. Gerade im Sommerurlaub bietet es sich an, auch diese Funktion mal auszuprobieren.

Öffnungszeiten und Sommerurlaub

Öffnungszeiten

Die Gemeindebücherei Bisingen hat geöffnet: Dienstag: 16 bis 19 Uhr; Mittwoch: 15 bis 17 Uhr; Donnerstag: 10 bis 12.30 Uhr; Freitag: 15 bis 18 Uhr. Sommerpause macht die Bücherei von Montag, 25. August, bis Freitag, 12. September. Erster Öffnungstag nach der Sommerpause ist Dienstag, 16. September.