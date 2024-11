Bücherei Bisingen: Einblicke in die neu eröffnete Ausstellung

Einblicke in die neu eröffnete Ausstellung

8 Büchereiangestellte Margita Fässler und die Künstler Sophia Püschel, Luitgard Boss und Franz Neufeld eröffnen die Ausstellung im Foyer der Hohenzollernhalle. Foto: Wahl

Die neue Ausstellung, die auf Initiative der Bücherei Bisingen im Foyer der Hohenzollernhalle stattfindet, ist dort noch bis 22. November zu sehen. Wir haben einige Eindrücke davon zusammengestellt.









Auf Initiative der Bücherei Bisingen hat am Samstagabend eine Ausstellung im Foyer der Hohenzollernhalle eröffnet, an der gut 50 Besucher teilnahmen. Zu sehen sind dort Acrylbilder, Tuschearbeiten, Illustrationen, Aquarelle und Airbrush-Effekte. Unter dem Motto „Kunst im Foyer“ bietet die Bücherei Künstlern aus nah und fern die Möglichkeit, ihre Kunstwerke der Öffentlichkeit vorzustellen, so auch diesmal.