Autorin und Mutter aus Weiden Jemima Hiller: „Unter Druck arbeite ich am besten“

Wie macht sie das nur? Erst im Januar hat Jemima Hiller ihr erstes Buch vorgestellt: das 364 Seiten starke Werk „Supposed to be Love“. Wenige Monate später legt die 28-Jährige mit der Fortsetzung „Supposed to be Happiness“ nach. Wir haben die zweifache Mutter in Weiden getroffen.