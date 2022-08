2 Marco Schaffert (Vierter von rechts) und Anne Probst (Dritte von rechts) begrüßen Ken Kurosu (Dritter von links) in Rottweil. Foto: Kuster

Kreis Rottweil - Andächtige Stille herrschte im Dojo des Budo-Zentrums Rottweil im Neckartal, obwohl es bei weitem nicht ungenutzt blieb: Rund 30 Menschen aus ganz Deutschland nahmen am mehrtägigen Kyudo-Seminar mit einem besonderen Gast teil: Ken Kurosu, einem hochrangigen Kyudo-Lehrer ("Sensei") aus Sendai in Japan leitet die Teilnehmer an, gibt Ratschläge und Tipps.

Begleitet und unterstützt wird Kurosu von seinem Assistenten, Herrn Ueno, sowie Sven Zimmermann, Vertreter des deutschen Kyudobundes (DKyuB) und Manfred Speidel, dem mit 83 Jahren "wahrscheinlich ältesten deutschen Kyudoka", laut Marion Moritz, Leiterin der Kyudo-Abteilung.

Am Dienstag hießen Marco Schaffert, Leiter des Kultur und Sportamtes der Stadt Rottweil, sowie seine Mitarbeiterin Anne Probst die japanischen Gäste herzlich willkommen. Auch das Trainerquartett freut sich, wieder hier sein zu dürfen und das Seminar abzuhalten: "Wir freuen uns immer, wenn der deutsche Kyudobund fragt, ob wir wieder ein Seminar abhalten wollen", sagt Moritz.

Japanisches Bogenschießen in Rottweil seit 1974

Kyudo, zu deutsch "Weg des Bogens", bezeichnet die japanische Form des Bogenschießens. In Rottweil etablierte sich die Sportart 1974 durch Fritz Gabler, der davor Seminare in Hamburg unter der Leitung von Gensiro Inagaki besuchte. Bis an sein Lebensende blieb Gabler Trainer in Rottweil.

In der ersten Halle habe es "fürchterlich gestunken"

1978 veranstaltete Speidel das erste Seminar in der alten Viehmarkthalle und lud Kurosu, seinen Lehrer aus Japan ein. "Das erste Mal war schwierig", erinnern sich beide: Strohballen mussten als Ziele extra angeschafft, dahinter ein großer schwerer Vorhang aufgezogen werden. "Außerdem hat es in der Halle fürchterlich gestunken", erzählt Speidel. Seit 1999 steht dem Verein eine eigene Trainingshalle – Dojo genannt – im Neckartal zur Verfügung.

Geduld und Durchhaltevermögen

Interessiert und fasziniert verfolgen Schaffert und Probst das Training. "In welchem Alter fängt man mit Kyudo an?", möchte Schaffert wissen. In Japan, so Kurosu, fingen die meisten in der Oberstufe mit 16 Jahren an und machen an der Uni weiter. In Deutschland, so Moritz, liege das Einstiegsalter zwischen Anfang und Mitte 20. "Die Jugendlichen tun sich meistens noch schwer damit." Erst ab 20 Jahren würden viele ruhiger und brächten das nötige Durchhaltevermögen mit.

Interessante Stechschilder

Neben dem Training werden theoretische Aspekte besprochen und auch kleinere Ausflüge in die Stadt und Umgebung dürfen nicht fehlen – etwa zum Testturm von TK Elevator. Daneben geht Ken Kurosu gerne in der Altstadt spazieren. Besonders interessieren ihn dabei die Stechschilder: Kleine Schilder, die kurz und knapp die Geschichte eines Hauses erzählen.