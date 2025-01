1 Die Sieger des Kagami-Biraki (von links): Pavlo Kohschenko (Platz 3), Viacheslav Pypenko (1) und Bernhard Weller (2).Foto: Marion Moritz Foto:

Alljährlich im Januar treffen sich die Kyudoka im Shu Gi Kan Kyu Dojo, so der Name der Trainingshalle der Bogenschützen des Budo-Zentrum Rottweil, um in traditioneller japanischer Art und Weise das Neue Jahr, das Jahr der Schlange, zu begrüßen.









Link kopiert



Alljährlich im Januar treffen sich die Kyudoka im Shu Gi Kan Kyu Dojo, so der Name der Trainingshalle der Bogenschützen des Budo-Zentrum Rottweil, um in traditioneller japanischer Art und Weise das Neue Jahr, das Jahr der Schlange, zu begrüßen.