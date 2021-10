Stau auf B 463 Feuerwehr bei Dachstuhlbrand in Albstadt im Einsatz

Sachschaden in Höhe von geschätzt 150 000 Euro dürfte am Donnerstagnachmittag beim Brand eines Einfamilienhauses in der Lautlinger Rathausgasse entstanden sein. Die eine Hälfte des Dachstuhls wurde zerstört, die andere schwer beschädigt.