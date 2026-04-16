Buckelwal bei Wismar: Wal lebt noch – neuer Rettungsversuch mit Luftkissen

Noch lebt der bei Wismar gestrandete Buckelwal. Eine private Initiative will mit Luftkissen und Pontons einen neuen Rettungsversuch starten – trotz des ungewissen Ausgangs.
Der bei Wismar gestrandete Buckelwal hat eine weitere Nacht überlebt. Er atme relativ regelmäßig alle zwei bis fünf Minuten, sagte Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus (SPD), der sich erneut vor Ort ein Bild von der Lage machte. Wenn sich eine Fähre oder Personen näherten, werde die Frequenz niedriger. „Der Wal ist ein schwer kranker Patient“, sagte der Minister im Livestream des Senders News5 live.