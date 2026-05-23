Buckelwal an dänischer Küste: Das Tier könnte mit einem großen Knall in die Luft fliegen

Seit Tagen ist Buckelwal «Timmy» tot - und droht nun an der dänischen Küste zu explodieren. Solche Fälle wurden wiederholt dokumentiert. Ließe sich die Gefahr noch entschärfen?
Berlin - Bei dem an der dänischen Küste liegenden toten Buckelwal besteht einem Experten zufolge inzwischen eine hohe Explosionsgefahr. "Der Druck im Innern baut sich immer weiter auf, und irgendwann könnte das Tier mit einem großen Knall in die Luft fliegen", sagt der Walforscher Fabian Ritter der Deutschen Presse-Agentur (dpa). "Eine solche Situation ist schon fast abzusehen."