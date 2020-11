Buchvorstellung Wie zwei Flüchtlingskinder nach Bad Dürrheim kamen

Im August 1979 wurden 107 kambodschanische Flüchtlingskinder in Bad Dürrheim aufgenommen. Die damals fünf- bis zwölfjährigen Kinder wurden durch die Roten Khmer von ihren Eltern getrennt und zu Kindersoldaten ausgebildet. Die Kinder flohen in den Dschungel, als 1979 Kambodscha den Krieg verlor und erlebten hungernde und sterbende Menschen. Als die Zustände in den Flüchtlingslagern aufgedeckt wurden, erklärte sich Deutschland bereit, 107 Flüchtlingskinder aufzunehmen.