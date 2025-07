Am Wochenende war die amerikanische Autor Mimi Schwartz mit ihrer Familie zu Gast in Rexingen, dem Geburtsort ihres Vaters Artur Löwengart.

Anlass des Besuchs von Mimi Schwartz war die Premiere der deutschen Ausgabe ihres Buches „Gute Nachbarn, schlechte Zeiten“, das den Untertitel „Nachhall auf das Dorf meines Vaters in Deutschland“ trägt.

Es war eine besondere Buchvorstellung, und der Synagogenverein war sich der Ehre bewusst, dass die heute 85-jährige emeritierte Professorin für Literarisches Schreiben für die Vorstellung der deutschen Erstausgabe ihres Buches extra aus den USA angereist war, um ihr Werk persönlich vorzustellen.

Dies hob die erste Vorsitzende des Vereins, Andrea Dettling, in ihrer Begrüßungsrede, die sie bilingual auf Englisch und Deutsch hielt, extra hervor. „Durch Ihre klugen und erkenntnisreichen Fakten, Momentaufnahmen und Skizzen aus der Zeit des jüdisch-christlichem Zusammenlebens hier in Rexingen, das von Ihnen in den Kontext der Situation im damaligen Deutschland gesetzt wurden, machen Sie uns und Ihre Leser zu Zeitzeugen“, so ihr Credo.

Großes Besucherinteresse

Und offensichtlich wollten viele der Menschen, die sich an diesem drückend heißen Nachmittag in der Bibliothek im unteren Stock der ehemaligen Synagoge versammelt hatten, gerne Zeitzeugen sein und ihr Wissen über die damalige Zeit, die nie in Vergessenheit geraten darf, vervollständigen.

Mimi Schwartz gab Hintergründe zu ihrem Buch bekannt und Jule Heminger übersetzte ins Deutsche. Foto: Peter Morlok

Entsprechend war auch der Ansturm vor der eigentlichen Lesung auf den Buchbestand und die Autorin selbst. Sie war ständig von einer Menschentraube umringt, die sich alle ein oder mehrere Exemplare ihres Buches signieren ließen.

Geschichte einer Tora-Rolle

Die Autorin selbst erinnerte sich daran, dass neben den Erzählungen ihres Vaters, der zu ihr sagte „damals kamen wir alle miteinander aus“, als ein weiterer Auslöser für ihren ersten Rückblick, der vor zehn Jahren in den USA erschien, die Geschichte über eine Tora-Rolle diente.

Eine Tora-Rolle, die den 1938 nach Shavei Zion ausgewanderten Rexinger Juden von deutschen Christen geschenkt wurde, die diese Tora vor dem Zugriff der Nazi-Schergen gerettet hatten. „Ich fragte mich, was konnten die guten Nachbarn in dieser schrecklichen Zeit tun, und ich wollte diese Leute kennenlernen“, so ihr erster Ansatz zu ihrem Buch. „Was war Anstand in Nazi-Deutschland, und wie konnte man ihn überhaupt leben?“, so lautete eine ihrer Fragen, die sie auch direkt mit der heutigen Zeit, einer Zeit, in der viele Flüchtlinge nach Europa wollen, in Verbindung brachte.

Mimi Schwartz mit dem früheren Horber OB Michael Theurer Foto: Peter Morlok

Ein Brief aus Australien

Auslöser für die Überarbeitung war ein Brief des nach Australien ausgewanderten Max Sayer, in dem er ihr berichtete, dass er während der NS-Diktatur im Dorf ihres Vaters in einem katholischen Elternhaus aufgewachsen war. Als Mitglied der Hitler-Jugend hatte er die schlimme Zeit mit den Augen eines Jugendlichen gesehen. Das Buch von Mimi Schwartz war für ihn Anlass, sein Erleben neu zu durchdenken.

Neuer Blickwinkel

In der neuen Auflage, die jetzt auf Deutsch vorliegt, verwebt Schwartz die Erinnerungen Sayers mit ihrem Text und beleuchtet die Geschichte nochmals aus einem neuen Blickwinkel, der das Verständnis von Anstand und Dämonisierung weiter vertieft. „Wir sind mit der Familie Sayer dadurch sozusagen zu virtuellen Nachbarn geworden“, stellte Mimi Schwartz fest.

Peter Binder las Passagen aus dem Buch „Gute Nachbarn, schlechte Zeiten“ Foto: Peter Morlok

Das Buch „Gute Nachbarn, schlechte Zeiten“, aus dem Rundfunksprecher Peter Binder einige Passagen vorlas, ist keine Abrechnung, sondern eher eine Versöhnung und Mahnung, das Mit- und Nebeneinander zu würdigen und eine gute Nachbarschaft trotz widriger Umstände zu schätzen. Oder anders gesagt: Einfach gut miteinander auszukommen.