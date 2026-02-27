Buchvorstellung in Lörrach: Wie Zeugen Jehovas dem Nazi-Regime die Stirn geboten haben

Warum kenne ich Dietrich Bonhoeffer, aber Marcel Sutter nicht? Das habe er sich gefragt, als er zum ersten Mal von Sutters Schicksal gehört habe. Mit diesen Worten begann Hansjörg Noe seinen Vortrag über Entstehung und Inhalt des Buches. Sutter, Zeuge Jehovas aus Mulhouse, verweigerte ganz nach den Moralvorstellungen seiner Glaubensgemeinschaft den Wehrdienst, nachdem Nazi-Deutschland im Jahr 1940 das Elsass besetzt hatte. Er wurde hingerichtet, genauso wie der evangelische Theologe Bonhoeffer, der sich dem Regime nicht unterwarf.

Vier Jahre an Recherchen gingen dem Buch voraus Hansjörg Noe, Historiker und langjähriger Schulamtsdirektor, ist bekannt für seine Bücher über den Nationalsozialismus in der Region. Bei diesen Recherchen stieß er auch auf die Schicksale von Zeugen Jehovas, deren Verfolgung und Widerstand in der Nazi-Diktatur lange vergessen worden sei, wie er sagte.

Rainer Neuberger, der 1943 in München geboren wurde und heute in Kandern-Riedlingen lebt, ließ sich mit 16 Jahren als Zeuge Jehovas taufen. Seine Großmutter, die als Zeugin Jehovas in der Nazidiktatur großen Mut bewiesen habe, nannte Neuberger als Vorbild. So war sie an Flugblattaktionen beteiligt: In den Jahren 1936 und 1937 verteilten Zeugen Jehovas an zwei Tagen in ganz Deutschland gleichzeitig Flugblätter gegen das Naziregime. Kurz darauf kam Neubergers Großmutter ins Gefängnis. Hansjörg Noe und Rainer Neuberger, die sich bei einem Vortrag im Dreiländermuseum kennen lernten, haben für ihr Buch vier Jahre lang Archivmaterial und persönliche Briefe gesichtet, Zeitzeugen interviewt, Fotos und Postkarten zusammengetragen. So sei ein „lebendiges und anschauliches Bild“ dieser Glaubensgemeinschaft im Dreiland entstanden, sagte Museumsleiter Jan Merk, als er zahlreiche Zuhörer im Hebelsaal begrüßte. Gerade in Zeiten, in denen die Demokratie wieder bedroht sei, sei solches Faktenwissen wichtig. Er dankte dem Stadtarchiv Lörrach für seine Unterstützung und der Stadt Lörrach, die bereits Stolpersteine für Zeugen Jehovas verlegt hat - für Familie Denz sowie für Rosa und Julius Riffel. Ralf Radecke, der durch den Abend führte, begrüßte Zeugen Jehovas unter den Besuchern.

Das Naziregime verbot und verfolgte die Zeugen Jehovas gleich im Jahr 1933. Anhand von bewegenden Einzelschicksalen erzählten die Buchautoren wie die Glaubensgemeinschaft an ihren Grundsätzen festhielt – Jehova als einzige Autorität, Gewaltlosigkeit, Verweigerung des Wehrdienstes - und Widerstand leistete.

An Schicksale erinnern

So verweigerte Anna Denz aus Lörrach beim Fahnenappell in der Hebelschule schon als Kind den Hitlergruß. 1938 wurde sie mit ihren Eltern Oskar und Anna Maria Denz beim Schmuggeln illegaler Schriften an der Grenze zur Schweiz verhaftet. Die Eltern kamen beide im KZ ums Leben. Nachdem sie selbst in ein Kinderheim gebracht wurde, gelang ihr die Flucht über die Schweiz in die USA.

Katrin Gröschel bereicherte die Buchvorstellung mit einem Musikstück: Ernst und würdevoll spielte sie auf dem Klavier das Lied „Vorwärts, ihr Zeugen“, mit dem der Zeuge Jehovas Erich Frost im KZ Sachsenhausen einst seine Mitgefangenen ermutigte.

Das Buch „Seid mutig und stark – Jehovas Zeugen im Dreiland“ von Hansjörg Noe und Rainer Neuberger ist im Buchhandel und im Dreiländermuseum erhältlich.