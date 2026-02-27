Buchvorstellung in Lörrach: Wie Zeugen Jehovas dem Nazi-Regime die Stirn geboten haben

Der Historiker Hansjörg Noe und der Grafiker Rainer Neuberger haben ein Buch über die Gemeinschaft der Zeugen Jehovas im Dreiland verfasst.
Warum kenne ich Dietrich Bonhoeffer, aber Marcel Sutter nicht? Das habe er sich gefragt, als er zum ersten Mal von Sutters Schicksal gehört habe. Mit diesen Worten begann Hansjörg Noe seinen Vortrag über Entstehung und Inhalt des Buches. Sutter, Zeuge Jehovas aus Mulhouse, verweigerte ganz nach den Moralvorstellungen seiner Glaubensgemeinschaft den Wehrdienst, nachdem Nazi-Deutschland im Jahr 1940 das Elsass besetzt hatte. Er wurde hingerichtet, genauso wie der evangelische Theologe Bonhoeffer, der sich dem Regime nicht unterwarf.