Buchvorstellung in Freudenstadt: Dokumente einer dunklen Epoche

Buchvorstellung in Freudenstadt

1 Bei der Buchpräsentation im Schweizersaal vor den Partnerschaftsfahnen der Landkreise Tomaszowski und Freudenstadt (von links): Landrat Klaus Michael Rückert, Autor Ralf Bernd Herden und Verlagsrepräsentant Peter Kritzinger Foto: Keck

Autor Ralf Bernd Herden legt nach eingehenden Nachforschungen in einem Buch die Rolle des ehemaligen Freudenstädter Landrats Helmut Weihenmaier während der NS-Schreckensherrschaft in Polen vor. Jetzt wurde das Werk vorgestellt.









Seine Betroffenheit war Landrat Klaus Michael Rückert in seiner Einführung zur Präsentation der Dokumentation „Helmut Weihenmaier – Vom NS-Kreishauptmann in Polen zum Landrat im Schwarzwald“ im Stadthaus in Freudenstadt anzumerken. Hatte der Landkreischef doch bei seinem Amtsantritt vor 14 Jahren nicht damit gerechnet, dass er einmal mit der dunklen Vergangenheit einer seiner Vorgänger konfrontiert würde.