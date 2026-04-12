Buchvorstellung in Baiersbronn: Die einzigartigen Geschichten der Schwarzwaldhöfe

Der Reisebericht „Schwarzwaldhöfe“ ist ein Beispiel für das Leben und Wohnen im Wandel der Zeit. Das Buch erzählt Geschichten von 18 Häusern – darunter vier im Kreis Freudenstadt.
Es ist ein in mehrfacher Hinsicht gewichtiges Werk: Fast 1000 Gramm bringt es auf die Waage, bietet ein größeres Format, ist ausgestattet mit einer Vielzahl stimmungsvoller Fotos und geschliffener Texte. Profis auf ihrem Gebiet haben es an die Öffentlichkeit gebracht – die Tübinger Journalistin Bärbel Schlegel und der Fotograf Jochen Krumpe aus Stuttgart.